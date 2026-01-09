Las mejores fotos del Rally Dakar | Sexta etapa

El catarí Nasser Al-Attiyah logró una destacada victoria en la sexta etapa del Dakar 2026 en la categoría Ultimate de coches, demostrando su dominio en un terreno lleno de dunas, su especialidad.
La especial cronometrada de 326 kilómetros se desarrolló en condiciones ideales para el piloto catarí, quien salió en el puesto 15 y supo aprovechar su posición para seguir de cerca las huellas de sus rivales, imponiendo un ritmo implacable y escalando hasta el liderato de la prueba.
Paralelamente, en la etapa de motos rallyGP, que estuvo marcada por la arena de principio a fin, coronó al australiano Daniel Sanders (KTM), que de esta forma consolida su liderato en la general para afrontar con más tranquilidad la jornada de descanso de este sábado.
Tras alcanzar al argentino Luciano Benavides después de la neutralización, impuso un ritmo implacable hasta la meta y consiguió un triunfo de prestigio por delante del estadounidense Ricky Brabec, que llegó a 4:43, y el español Tosha Schareina, a 5:57, que en la general ahora es cuarto.
