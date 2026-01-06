El español Tosha Schareina, ganador de la tercera etapa en motos, pilota por el desierto.
Las mejores fotos del Rally Dakar | Tercera etapa

El español Tosha Schareina gana la tercera etapa del Dakar en motos

Alula (Arabia Saudí), 06 de enero 2026 - 21:52

El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) estrenó su casillero de victorias al imponerse en la categoría de coches de la tercera etapa del Dakar 2026 con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados, lo que le otorgó de paso el liderato ante los problemas del catarí Nasser Al-Attiyah.

Mientras, en motos se impuso el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) y presiona al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) y al también norteamericano Ricky Brabec (Monster Energy Honda).

