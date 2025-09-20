María Pérez entra triunfadora en la meta en Tokio para conquistar su segundo oro.
María Pérez entra triunfadora en la meta en Tokio para conquistar su segundo oro. / Mast Irham | Efe

Las mejores fotos del nuevo oro mundial de María Pérez

María Pérez es ya leyenda al conquistar también el título mundial de 20 kilómetros

María Pérez vuelve a ser campeona del mundo en 35 kilómetros marcha

Redacción Deportes

Tokio, 20 de septiembre 2025 - 02:40

La española María Pérez, con un tiempo de 1h25:54, logró este sábado la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo que se disputan en Tokio y revalidó la doble corona conquistada hace dos años en Budapest junto a los 35 km.

La medalla de plata fue para la mexicana Alegna González (1h26:06), con récord continental de Centroamérica, y el bronce para la japonesa Nanako Fuji (1h26:18), con récord nacional.

Las mejores fotos del nuevo oro mundial de María Pérez
