Las mejores fotos del España-Alemania de baloncesto

La selección española de baloncesto no pudo finalizar con victoria su gira de encuentros amistosos en suelo nacional y cayó este jueves ante Alemania (105-106) en un espectacular choque que se resolvió en la prórroga después de una constante pelea, bajo el espíritu de Sergio Llull, homenajeado tras su retirada del equipo antes del encuentro.
1/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
2/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
3/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
4/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
5/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
6/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
7/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
8/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
9/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
10/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
11/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
12/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
13/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
14/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
15/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
16/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
17/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
18/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
19/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
20/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
21/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
22/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
23/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
24/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
25/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
26/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
27/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
28/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
29/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
30/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
31/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
32/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
33/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
34/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
35/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
36/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
37/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
38/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
39/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
40/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
41/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
42/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
43/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
44/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
45/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
46/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
47/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
48/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
49/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
50/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
51/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
52/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
53/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
54/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
55/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/Mariscal | Efe
56/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
57/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
58/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
59/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
60/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
61/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
62/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
63/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
64/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
65/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
66/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
67/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
68/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
69/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
70/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
71/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
72/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
73/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
74/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
75/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
76/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
77/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
78/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
79/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
80/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
81/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
82/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
83/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
84/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
85/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
86/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
87/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
88/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
89/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
90/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
91/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
92/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
93/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
94/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
95/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
96/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
97/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
98/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
99/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
100/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
101/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
102/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
103/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
104/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
105/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
106/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
107/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
108/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
109/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
110/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
111/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
112/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
113/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
114/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
115/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
116/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
117/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
118/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
119/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
120/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
121/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
122/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
123/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
124/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
125/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
126/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
127/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
128/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
129/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
130/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
131/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
132/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
133/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
134/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
135/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
136/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
137/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
138/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
139/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
140/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
141/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
142/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
143/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
144/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
145/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
146/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
147/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
148/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
149/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
150/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
151/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
152/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
153/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
154/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
155/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
156/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
157/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
158/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
159/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
160/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
161/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
162/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
163/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
164/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
165/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
166/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
167/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
168/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
169/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
170/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
171/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
172/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
173/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
174/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
175/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
176/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
177/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
178/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
179/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
180/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
181/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
182/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
183/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
184/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
185/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
186/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
187/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
188/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
189/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
190/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
191/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
192/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
193/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
194/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
195/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
196/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
197/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
198/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
199/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
200/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
201/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
202/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
203/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
204/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
205/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
206/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
207/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
208/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
209/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
210/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
211/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
212/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
213/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
214/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
215/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
216/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
217/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
218/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
219/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
220/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
221/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
222/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
223/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
224/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
225/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
226/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
227/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
228/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
229/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
230/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
231/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
232/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
233/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
234/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
235/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
236/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
237/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
238/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
239/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
240/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
241/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
242/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
243/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
244/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
245/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
246/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
247/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
248/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
249/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press
250/250Las mejores fotos del España - Alemania de baloncesto/AFP7 | Europa Press