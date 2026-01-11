La lógica se impone y el Conil cae (0-2) ante la Balona

La lógica se cumplió en el Pérez Ureba y el favorito al ascenso se hizo con los puntos en el partido contra el Conil (0-2). Los visitantes dejaron todo para el segundo periodo y en esa parte del derbi provincial hicieron los dos goles que le dan el premio completo.

El planteamiento linense se tradujo en un dominio claro en el primer cuarto del primer tiempo. La mejor ocasión la tuvo Cascajo en el minuto 13, cuando mandó el balón al palo de la portería defendida por Álex Navas.

Pero pasado el minuto 15 se fue reduciendo el empuje de los linenses, relevados por un buen toque de balón del Conil. Fallaba algo más que la bajada en el ritmo. La pelota no terminaba de llegar, en primer término, a la zona de creación con la continuidad y claridad suficientes pese a los ofrecimientos, principalmente de Aschalew, y cuando se conseguía la profundidad, no había acierto para culminar la jugada con peligro.

El balón no terminaba de llegar a ninguna de las dos áreas pequeñas y, por momentos, fueron los amarillos los que hilaban más los pases con cierta calidad. Se había empleado con contundencia el Conil y ralentizando sus acciones para reducir la presión albinegra, y así fue consiguiendo adormecer el juego sin grandes ocasiones, pero controlando a una Balona que no terminó de lograr mayores oportunidades, dignas de mención, que la referida de Cascajo en el minuto 13.

El cambio se operó en la Balona y se notó en la segunda parte. Lanzini subía con claridad y se situaba cerca de los centrales en la salida de balón, dando comienzo a un juego más hilvanado. El equipo linense no tuvo la intensidad inicial de la primera parte, pero sí mucha mayor convicción y acierto. El Conil intentó sin éxito imponer su juego, pero la situación del partido dio un giro radical a partir del gol albinegro, que llegó pronto.

Fue la estrategia, sí, a saque de córner. Le llegó el balón, botado cerca, a Pepe Rincón, que consiguió centrarlo y Juaniyo cabeceó con facilidad y destreza hacia dentro de la portería amarilla. La complicación contra la que había luchado el equipo de David Sánchez durante los primeros cuarenta y cinco minutos se deshacía a partir de romper el marcador con el primer tanto.

La Balona fue imponiendo su control pese a los intentos de crear jugadas de su rival. Los cambios del técnico albinegro ayudaron a fortalecer a su equipo, otro acierto más de la segunda parte que varios cientos de aficionados linenses vivieron en directo en las bandas y en la pequeña grada del Pérez Ureba.

Ficha técnica

Conil CF (0): Álex Navas, David Gómez (Cruz, 77'), Ezequiel, Víctor Olmo, Pepe, Mario Sánchez (David, 57'), Oliva, Cuenca (Diego Pérez, 77'), Saúl, Acosta y Orihuela.

Balona (2): Antonio Hermosín; Chey, Diego Domínguez, Julio Algar, Pedro Morillo; Lanzini (Moyano, 82'), Aschalew (Boateng, 74'), Cascajo (Sergio Pérez, 82'), Pepe Rincón, Juaniyo (Zaki, 74') y Diego (Alvarito, 65').

Goles: 0-1 (49') Juaniyo. 0-2 (75’) Alvarito.

Árbitro: Rafael Gavilán García (Huelva). Mostró tarjeta amarilla a Juaniyo (63') y Alvarito (78') por la Balona; y a un miembro del banquillo (23'), que no reflejó en el acta, y a Orihuela (58') por el Conil CF.

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada del grupo X de Tercera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en el estadio José Antonio Pérez Ureba, de Conil, con piso de césped sintético.