Llega el gran día: San Silvestre Gaditana

La octava edición de la San Silvestre Gaditana llega este sábado a las calles de la ciudad como la cita que cierra el calendario deportivo del año. Y lo hace con su sello tan particular, en familia y sin olvidar la competición por la que pugnan muchos corredores de la capital gaditana y de otros puntos de la provincia e incluso de Andalucía.

La prueba dará comienzo a las seis de la tarde, si bien desde las cuatro y media se llevará a cabo la versión reducida en Plaza de España.

En total serán 1.500 las personas que participarán en un evento que se ha convertido en una fiesta deportiva. Disfraces, grupos de amigos, premios y quién se lo toma con toda la seriedad, que también la tiene esta cita, para mejorar su propia marca personal.

El recorrido arrancará en la avenida del Puerto a la altura de la Plaza de las Tortugas, se dirigirá hacia San Carlos, entrará a la plaza de España por Argüelles en busca de la Aavenida 4 de Diciembre para subir al Campo del Sur desde San Juan de Dios de cara a continuar por la Caleta, Parque Genovés y llegada a Plaza de España.

Además de la cita para los adultos, la mini San Silvestre comenzará a las 16:30 horas de la tarde y su recorrido se producirá por la plaza de España sin afectar al tráfico. Una prueba que mantiene las inscripciones respecto al año pasado.

La San Silvestre Gaditana 2025 también contará con la colaboración de Cada Lata Cuenta y del Ayuntamiento de Cádiz, todo ello para impulsar el reciclaje entre los corredores y asistentes a esta evento, contribuyendo a que la prueba sea, además de divertida, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Un día que mezcla fiesta y deporte bajo un ambiente extraordinario.