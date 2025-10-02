Línea 6 reparte 15.000 ejemplares gratuitos de su revista especial de SailGP

Una año más, y van cuatro, Línea 6 ha realizado una edición especial de 'Esto es Cádiz…' dedicada íntegramente a la cuarta edición de SailGP, que se celebra este fin de semana en aguas de la Bahía gaditana.

En sus 68 páginas, se ofrecen todos los datos de interés que rodean a esta competición náutica de máximo interés mediático, a nivel mundial: calendario, resultados y clasificación general y de todos los grandes premios disputados hasta la fecha.

La revista también incluye un balance de las autoridades y a nivel de fotografías (de Modesto Sánchez) de las tres ediciones anteriores; un apartado especial dedicado a los miembros del equipo español, 'Los Gallos', y programación de actos paralelos organizados por el Ayuntamiento para realzar este gran evento deportivo.

Portada de la publicación con motivo de la gran cita de este fin de semana.

Su contenido se completa con una serie de noticias y novedades referidas a SailGP y con las salutaciones del alcalde, Bruno García, de la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y de la delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo.

Línea 6 reparte los 15.000 ejemplares gratuitos de esta edición especial sobre SailGP 2025 por toda la ciudad, y sus puntos más cercanos al desarrollo de la competición (Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III), y por distintas poblaciones de la Bahía, durante todo el fin de semana.