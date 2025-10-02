Línea 6 reparte 15.000 ejemplares gratuitos de su revista especial de SailGP
La publicación estará disponible por toda la ciudad y por distintas poblaciones de la Bahía
Cómo llega el equipo español de SailGP a la cita de Cádiz
Una año más, y van cuatro, Línea 6 ha realizado una edición especial de 'Esto es Cádiz…' dedicada íntegramente a la cuarta edición de SailGP, que se celebra este fin de semana en aguas de la Bahía gaditana.
En sus 68 páginas, se ofrecen todos los datos de interés que rodean a esta competición náutica de máximo interés mediático, a nivel mundial: calendario, resultados y clasificación general y de todos los grandes premios disputados hasta la fecha.
La revista también incluye un balance de las autoridades y a nivel de fotografías (de Modesto Sánchez) de las tres ediciones anteriores; un apartado especial dedicado a los miembros del equipo español, 'Los Gallos', y programación de actos paralelos organizados por el Ayuntamiento para realzar este gran evento deportivo.
Su contenido se completa con una serie de noticias y novedades referidas a SailGP y con las salutaciones del alcalde, Bruno García, de la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y de la delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo.
Línea 6 reparte los 15.000 ejemplares gratuitos de esta edición especial sobre SailGP 2025 por toda la ciudad, y sus puntos más cercanos al desarrollo de la competición (Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III), y por distintas poblaciones de la Bahía, durante todo el fin de semana.
