Liga 2025-26: El Chiclana CF desborda ilusión

Cuando este domingo, 7 de septiembre, los futbolistas del Chiclana CF salten al césped del Municipal de La Línea, además de sentir la lógica envidia por las extraordinarias dependencias futbolísticas del conjunto campogibraltareño, los hombres de Alfonso Cortijo iniciarán una temporada cargada de ilusión, no en vano estrenan categorías tras tantos años alejados de una Tercera que se presume atractiva, competitiva y muy dura.

El aficionado blanco es partícipe de este momento. No serán pocos los que viajen hasta La Línea para asistir a un partido con la categoría de histórico, tantos son los años en categorías inferiores hasta haber vuelto a Tercera. A través de las redes se han organizado actividades para que este primer choque, además de una fiesta deportiva, sea una gran jornada de convivencia.

Para realizar un digno papel en la nueva división, la plantilla se ha renovado en gran medida, ganando en calidad respecto al año anterior. Desde el club de la calle Goya se ha realizado un esfuerzo importante. La relación de nuevas incorporaciones incluye a Ángel Martínez, Antonio Lacida, Juan Antonio Maqueda, Marcos Herrera, Óscar Sánchez, José Cabeza de Vaca (Viki), Marcos Rodríguez, Álex Bernal, Cubero y Marco Viciana.

Continúa Alfonso Cortijo como primer técnico, algo que nadie dudaba, tras lograr el ascenso el año pasado y estar considerado como un técnico de gran nivel, conocedor de estas categorías y capacitado para obtener el máximo rendimiento de las plantillas que dirige.

Objetivo: permanencia

"Nuestro proyecto es afianzar el proyecto en Tercera", afirma el presidente de la entidad blanca, Juan Luis Rojo. "Esto quiere decir que el objetivo, de partida, es mantenernos. ¿Qué hemos hecho un equipo para aspirar a más? Sí. Hemos realizado un esfuerzo, pero es que el grupo es el mejor que se recuerda, con equipos potentísimos, que se han gastado cantidades muy superiores a las nuestras".

En este sentido, el Chiclana afronta la Liga con unos 300.000 euros de presupuesto, una cifra alta, pero que, como apunta Rojo, está muy distante de las que manejan entidades como Balona, Ciudad de Lucena, Dos Hermanas, Atlético Central, Utrera…, todos en 500.000 o más euros. "El presidente de la Balona, por ejemplo, lo ha dicho claro: su objetivo es el ascenso y no va a escatimar en gastar el dinero que sea necesario. Nosotros, obviamente, no podemos hacer eso".

A estos clubes de presupuestos tan altos hay que agregar los filiales, Cádiz CF Mirandilla, Sevilla C y Córdoba B, equipos jóvenes, pero, sin duda, con futbolistas de calidad y con gran proyección, conjuntos que agregan aún más calidad al grupo.

El máximo dirigente blanco se acuerda también del San Fernando CD. "Es una auténtica lástima que el conjunto azulino no está en este grupo, los dos enfrentamientos con ellos, por ejemplo, hubieran sido unas grandes fiestas deportivas, se hubieran llenado tanto el Municipal como Bahía Sur. Desgraciadamente, no los vamos a poder ver".

El gran favorito, para abrir la Liga

El inicio de la temporada lo abre el conjunto blanco ante la Balona (domingo, 20:00 horas). "Me gusta este primer partido, ya que son ellos los que tienen toda la presión, los que juegan en su campo y están obligados a ganar", dice Rojo. "Nosotros, por supuesto, no renunciamos a nada y si sacamos algo positivo ante un conjunto con mucho más presupuesto, significaría un importante empujón anímico para iniciar la campaña. O sea, tenemos poco que perder y mucho que ganar en este primer enfrentamiento. Estoy seguro, además, que a nuestros futbolistas no les faltará el aliento de los aficionados chiclaneros que se van a desplazar".

El debut de los hombres de Cortijo en el Municipal es el domingo siguiente a las 12.00 horas (se mantendrá el horario del año pasado), el encuentro en que los aficionados locales volverán a ver, tras tantos años, un partido de Tercera en su ciudad. Recibirán al Sevilla C, escuadra joven y de enorme calidad, rival complejo para abrir la campaña en la ciudad del Iro.

700 socios

El club cuenta en estos momentos (la campaña aún no se ha cerrado) con cerca de 700 socios. La opción de inscribirse sigue abierta hasta principios de octubre. "Espero aún superar los 800", comenta el presidente. "Y mi ilusión era llegar a los 1.000".

"Hablamos de ver encuentros muy interesantes, ante clubes que han estado en categorías superiores o que aspiran a lograrlo este año, para lo que han confeccionado plantillas muy poderosas. Vamos a ver fútbol de gran calidad este año en el Municipal, partidos en los que esperamos que la plantilla que hemos confeccionado ofrezca una gran imagen".