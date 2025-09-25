II Festival Internacional 'Castillo de Santa Catalina'

Del 10 al 12 de octubre se disputará la segunda edición de este festival ajedrecístico en el que se disputarán tres torneos: sub-240 (de 10 a 12 años), sub 1.700 (de 11 y 12 años) y AJEDUCA (11 años). El campeonato lo organiza el Club Ajedrez Alfil Invidente de Cádiz y es válido para ELO, FIDE y FADA.

El club, que preside Antonio J. Quintero, cuenta con las importantes colaboraciones de la Diputación Provincial, así como de la delegación gaditana de la Federación Andaluza y Española de Ajedrez, y de AJEDUCA (Ajedrez y Educación).

Las partidas se jugarán en un local de las bóvedas del Castillo de Santa Catalina. Para cualquier información del campeonato, contactar con Antonio J. Quintero (Tfno.: 678 195 145).