II Festival Internacional 'Castillo de Santa Catalina'
Ajedrez
La cita tendrá lugar del 10 al 12 de octubre y está organizada por el Club Alfil Invidente de Cádiz
Cuarta edición del Open Internacional Ciudad de Cádiz
Del 10 al 12 de octubre se disputará la segunda edición de este festival ajedrecístico en el que se disputarán tres torneos: sub-240 (de 10 a 12 años), sub 1.700 (de 11 y 12 años) y AJEDUCA (11 años). El campeonato lo organiza el Club Ajedrez Alfil Invidente de Cádiz y es válido para ELO, FIDE y FADA.
El club, que preside Antonio J. Quintero, cuenta con las importantes colaboraciones de la Diputación Provincial, así como de la delegación gaditana de la Federación Andaluza y Española de Ajedrez, y de AJEDUCA (Ajedrez y Educación).
Las partidas se jugarán en un local de las bóvedas del Castillo de Santa Catalina. Para cualquier información del campeonato, contactar con Antonio J. Quintero (Tfno.: 678 195 145).
