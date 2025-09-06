Cuarta edición del Open Internacional Ciudad de Cádiz

Nueva cita para los amantes del ajedrez en Cádiz con motivo de la celebración del IV Open Internacional Ciudad de Cádiz, un evento que está organizado por el CD Ajedrez Alfil Invidente y que tendrá lugar en la Casa de la Juventud, en el número 41 de la calle Cánovas del Castillo.

La competición tendrá lugar el sábado 13 de septiembre y se disputará en tres torneos de diferentes modalidades. Por un lado el Open Ciudad de Cádiz Rápidas: suizo a 7 rondas., con ritmo de juego 8 minutos + 3 segundos. Válido FADA, la segunda modalidad es el Open Ciudad de Cádiz Rápidas Sub1600, en el mismo ritmo que el anterior y también válido FADA; y, por último, el Junior AJEDUCA Escolar: suizo 6 rondas. Jugadores sub'12 y Elo menor 1.300 FADA. Ritmo 8 minutos + 3 segundos.

Los horarios del evento son los siguientes: presentación, de 9:15 a 9:45 horas; la ronda 1 será a las 10:00 horas; los Premios Junior están fijados a las 13:30, mientras que los Opens quedan para las dos de la tarde.

Además de los premios en metálico, habrá medallas para los tres primeros y regalo para todos los participantes. Para mayor información, contactar con el presidente de Ajedrez Alfil Invidente, Antonio Quintero (678 195 145). E-mail: alfilinvidente@gmail.com