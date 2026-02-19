La granadina Ana Alonso conquista el bronce olímpico en el estreno histórico del esquí de montaña

La historia del deporte español sumó este jueves una página de enorme valor en Bormio. En el debut olímpico del esquí de montaña, una disciplina que llevaba años llamando a la puerta del programa invernal, apareció el nombre de Ana Alonso para quedarse grabado. La granadina se colgó el bronce en el sprint de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo, culminando un recorrido personal que hace apenas cuatro meses parecía impensable.

La competición fue intensa desde la primera ronda. Bajo una nevada constante, Alonso y la también española María Costa superaron los cuartos de final con autoridad. La andaluza incluso sufrió un pequeño tropiezo en la zona de escaleras durante la ascensión, pero mantuvo la concentración y aseguró el pase a semifinales. Costa también avanzó con solvencia en esa primera criba.

En las semifinales el margen era mínimo. Sólo las dos primeras de cada serie, más los dos mejores tiempos restantes, accedían a la final. Alonso, encuadrada en la misma manga que la francesa Emily Harrop y la suiza Marianne Fatton, terminó tercera con un tiempo de 3:09.19. Hubo que esperar a la segunda semifinal para confirmar su clasificación como una de las ‘lucky losers’. La tensión fue máxima hasta el último registro.

María Costa, sexta en esa misma serie, quedó eliminada en ese punto. La barcelonesa peleó hasta el final, pero el altísimo nivel de la prueba no dio margen. La final ya era cosa de seis y España mantenía viva la opción de medalla con Alonso.

En la lucha definitiva, la experiencia y la potencia marcaron diferencias. Marianne Fatton se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia del esquí de montaña. La plata fue para Emily Harrop, otra de las grandes referencias del circuito. Y detrás, resistiendo cada metro del recorrido técnico y explosivo, apareció Ana Alonso para cerrar el podio y abrazarse a un sueño perseguido durante años.

Atropello hace cuatro meses

El valor de la medalla va mucho más allá del resultado. Hace cuatro meses, la deportista granadina fue atropellada mientras entrenaba en bicicleta. El parte médico fue demoledor: rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular, además de diversas lesiones en el lado izquierdo del cuerpo. El escenario invitaba a una larga recuperación y a pasar por quirófano. Ella decidió aplazar la operación y apostar todo a una carta: llegar a los Juegos.

Ese riesgo, medido pero valiente, encontró recompensa en Bormio. A sus 31 años, Alonso no sólo sube al podio, sino que entrega a España su sexta medalla olímpica en unos Juegos de Invierno. Una cifra que, en un país tradicionalmente alejado de los deportes de nieve, tiene un peso enorme.

El sprint de esquí de montaña, modalidad explosiva que combina ascensos, tramos a pie y descensos técnicos, debutó en el calendario olímpico con un espectáculo vibrante. La organización italiana presentó un circuito exigente, compacto y muy visual, pensado para la televisión y para acercar esta disciplina al gran público. El estreno no pudo tener mejor narrativa para el deporte español.

La imagen final de Alonso, exhausta pero sonriente, resume una historia de resiliencia y determinación. De un accidente que amenazó con truncarlo todo a un podio olímpico en apenas cuatro meses. El bronce sabe a victoria y abre una nueva etapa para el esquí de montaña español, que ya tiene una referencia olímpica para las próximas generaciones.