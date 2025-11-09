Otro golpe de autoridad del Virgili, esta vez en Málaga

El CD Virgili Cádiz se llevó un valioso triunfo de oficio por 3-5 frente al CD Malacitano Futsal en el partido de la jornada 9ª del 5rupo 5 de Segunda División B, disputado en el Pabellón Tiro Pichón de Málaga. El encuentro arrancó con ritmo intermitente y ocasiones para ambos, en una primera mitad sin dominador claro y con varios avisos de peligro.

Poti probó fortuna en el minuto 4 con un disparo alto, justo antes de que Pani, sin portero, mandara fuera la primera clara para el conjunto malagueño. Poco después, Castilla estrelló un balón en el larguero y Óscar Lojo obligó a intervenir al meta local, Juan Pinazo. Malacitano respondió con una ocasión de Javi Fernández que salvó Hilario, y en la siguiente acción Poti volvió a encontrar los guantes del portero.

El ritmo se mantuvo con llegadas en las dos áreas. Pani lo intentó para los locales, mientras que Óscar Moguel evitó un gol sobre la línea para Virgili. Jesús Gominola y Pedro rozaron el tanto para Malacitano, este último con un disparo al palo en el minuto 17. Antes del descanso, Juan Pinazo volvió a frenar los intentos de Poti y Óscar Lojo, manteniendo el empate inicial.

Nada más volver de vestuarios se desató el festival de goles. Eloy adelantó al Malacitano en el minuto 21 con un remate al segundo palo, pero apenas sesenta segundos después Andresito igualó el marcador con un disparo raso desde la derecha. El equipo local tuvo la réplica en una contra de Nacho y un disparo de Jesús Gominola al palo, pero fue Virgili quien terminó golpeando de nuevo.

En el minuto 25, Javi Fernández adelantó otra vez al Malacitano tras una buena acción individual desde la banda derecha, aunque el conjunto gaditano no se vino abajo. Wallace mandó un balón al larguero y Pancho falló una ocasión muy clara solo ante el portero.

El empate llegó en una jugada insólita: los árbitros señalaron libre indirecto al borde del área por tardar el portero malagueño más de cinco segundos en poner el balón en juego. Virgili ejecutó una acción ensayada que Andresito culminó para poner el 2-2.

A partir de ahí, el equipo de Cádiz fue un vendaval. En el minuto 36, una preciosa jugada colectiva entre Poti, Óscar Lojo y Jesulito terminó en el 2-3 de éste último, y acto seguido Abraham Cintado asistió a Óscar Lojo para el 2-4, en apenas un minuto de diferencia.

El técnico local, Luis Redoli, apostó por el portero-jugador con Eloy en los últimos minutos, una decisión que tuvo doble efecto. Primero, un pase atrás de Abraham Cintado acabó en propia puerta (3-4, minuto 39), y justo después, Óscar Lojo aprovechó una recuperación con el portero rival fuera de su sitio para marcar a placer el definitivo 3-5.

La próxima semana, el CD Virgili Cádiz afrontará un doble reto. El sábado 15 de noviembre recibirá en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz al líder, el Oleoinnova Mengíbar FS, a partir de las 20:00 horas. Además, el martes 18 disputará en el mismo escenario el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Barça.