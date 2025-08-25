Gálvez, técnico del Virgili: "Queremos estar en la pelea por los puestos de ascenso"

Juan Carlos Gálvez es el técnico que esta campaña está al frente del CD Virgili Cádiz. Un viejo conocido con enorme experiencia en el fútbol sala que afronta el reto de hacer historia en el conjunto 'panadero'.

—La temporada pasada hubo momentos muy difíciles para el club; aun así, se logró la mejor clasificación en los últimos 15 años. Usted aún no estaba al mando del equipo pero, ¿qué valoración puede hacer pese a no haber estado?

—Tuve conversaciones con personas que estaban dentro del club. Es cierto que hubo altibajos, sobre todo marcados por el fallecimiento de nuestro compañero Álex Cortés. El equipo tuvo un final de temporada excelente. Me he encontrado al equipo muy bien, los jugadores tienen mucha ilusión por hacer una gran campaña y conseguir el objetivo marcado. Queremos darle alegrías a nuestros amigos, familiares y aficionados.

—El club está creciendo de forma clara en los últimos años. ¿Cómo llega la oportunidad de ser el timón del proyecto?

—Una vez concluida la temporada, el director deportivo, Álex del Amor, y el presidente, Pepe, mantuvimos una reunión. La junta directiva quería un cambio en el cuerpo técnico y acabamos llegando a un acuerdo. Estoy muy ilusionado por estar de nuevo aquí. En mi anterior etapa en el club conseguimos un ascenso a Segunda División. Es una oportunidad muy bonita y de gran responsabilidad. Estamos muy comprometidos con el club..

—¿Cuál es el objetivo real esta temporada?

—El club está creciendo cada año y eso requiere, en lo deportivo, dar otro pequeño salto respecto a la temporada pasada. El objetivo lo tenemos muy claro: intentar estar en la pelea por los tres puestos que dan opción al ascenso de categoría. Sabemos que es muy complicado. Hay 96 equipos de todo el territorio nacional, de los cuales solo ascienden tres, y además hay que superar tres eliminatorias en el play-off. Ese es nuestro objetivo real, pero otro muy importante es hacer disfrutar a la afición y que los jugadores plasmen su compromiso cada fin de semana. Esta temporada será la primera que el club dispute la Copa del Rey.

—Imagino que hay mucha ilusión por jugar la Copa. ¿Hasta dónde puede ilusionarse el aficionado?

—Es un salto importante para el club, tenemos mucha ilusión por disputar una competición así. La primera eliminatoria es en septiembre contra el Ceuta y vamos a pelearla. En caso de pasar de ronda, ojalá tengamos suerte en el sorteo y nos toque un gran rival que pueda venir al Ciudad de Cádiz para que los aficionados disfruten de este difícil pero a la vez bonito torneo.

—¿Qué análisis hace de la categoría? ¿Rivales más fuertes?

—Es una categoría muy difícil. Hay grandes equipos, como Jerez o ElPozo Mengíbar, que estuvieron en el play-off de ascenso. Pero, al margen de ellos, cada rival del grupo te puede hacer daño. Este año estamos viendo que muchos jugadores procedentes de categorías superiores han llegado a esta competición. El equipo tiene la ilusión de hacer una buena temporada, aunque sabemos lo complicado que es alcanzar los puestos altos de la tabla. Tenemos que ir paso a paso; cada partido será muy difícil. No miro más allá del primer encuentro contra Jumilla en casa, donde queremos sumar los primeros tres puntos.

—¿Cómo ha ido el inicio de la pretemporada?

—Llevamos muy pocos días, pero ya hemos hablado con el equipo para comentarles la idea de juego que queremos imponer. Veo una gran actitud en la plantilla. Estoy sorprendido con la predisposición de todo el grupo y del cuerpo técnico. Las sesiones de entrenamiento han sido muy positivas. Se ha renovado a futbolistas muy importantes para el equipo, como Lojo, Pancho, Mario Santiago o Wallace, entre otros.

Queremos que sea un gran año y que se mantenga esa unión entre equipo y afición"

—¿Qué ha primado en las renovaciones?

—Hemos recogido información de muchas personas, en primer lugar de nuestro director deportivo, Álex del Amor, que tiene un gran conocimiento de lo ocurrido la temporada pasada en la plantilla. La opinión de nuestra segunda entrenadora, Déborah, también ha sido muy importante, ya que compartió vestuario con muchos jugadores que actualmente siguen aquí. Queríamos contar con futbolistas con ganas de hacer algo grande y, por supuesto, con calidad y talento.

—¿Qué espera de las nuevas incorporaciones? ¿Qué pueden aportar al equipo la llegada de jugadores como Andresito o Abraham Cintado?

—Nos van a aportar mucha calidad, así se lo he hecho saber a ambos. Es importante que disfruten y estoy seguro de que lo harán mucho. Saben la responsabilidad que tienen. Todos los jugadores son fundamentales y así se lo hemos transmitido. Abraham y Andresito van a sumar mucho y aportarán liderazgo al equipo. Son piezas claves donde los compañeros podrán sentirse apoyados.

—Tras las salidas y llegadas, ¿cómo ve usted en líneas generales al equipo?

—Partimos de la base de que siempre se puede mejorar. Aun así, estoy muy contento con lo que ha conseguido el club. Era importante lograr la renovación de muchos jugadores que disputaron la temporada pasada, porque han demostrado ser muy válidos. Estamos satisfechos. Ojalá convirtamos lo que hoy es una plantilla en una familia. Estoy seguro de que va a ser una gran temporada.

—La masa social del Virgili sube cada año. ¿Tiene ganas de jugar delante de la afición?

—El club está en un crecimiento constante. Somos conscientes de toda la gente que tiene ilusión por ver ganar al equipo. Soy de Cádiz y eso conlleva mucha responsabilidad. Percibo la ilusión de la afición. Queremos que sea un gran año y que se mantenga esa unión entre equipo y afición. Ojalá consigamos ascender, significaría entrar en la historia del club. Queremos ganar al Jumilla y darle esa primera alegría a la afición.