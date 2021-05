Los gaditanos que tendrían que jugar la Eurocopa con España según la Inteligencia Artificial

La selección española de fútbol se pone manos a la obra para disputar la Eurocopa que se disputa en los meses de junio y julio. Luis Enrique anunció la lista de los 24 jugadores que competirán a partir del próximo 14 de junio. No aparece ningún futbolista de la provincia de Cádiz, pero podría habido dos a tenor del estudio realizado por Olocip, una empresa dedicada a la Inteligencia Artificial.

Olocip ha elaborado su propia convocatoria a través de Inteligencia Artificial, y para ello se ha valido de métodos predictivos que determina qué jugadores españoles podría haber sido seleccionados.

En esa lista, Olocip puntúa a los jugadores conforme a un rating (de 0 a 100) que indica el impacto de un futbolista en su contexto.

Los doctores y especialistas en Inteligencia Artificial de Olocip han creado un sistema basado en técnicas de Inteligencia Artificial que valora objetivamente cada acción que se produce sobre el terreno de juego en función de su contexto, denominada en métrica valor de acción.

Olocip explica que el valor de la acción ofrece una nueva dimensión de análisis del rendimiento de jugadores. A partir de la comparación del valor agregado de cada jugador en un partido o temporada identifica los jugadores más sobresalientes. Adicionalmente, el valor se puede agregar por tipo de acción (pases, tiros, recuperaciones, etc.) para identificar los puntos fuertes y débiles de jugadores y equipos.

El objetivo del estudio en cuestión es elaborar la lista de jugadores españoles con mejor rating y la que le sale a Olocip es la siguiente:

Defensas: Mario Hermoso (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Sergio Ramos (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), César Azpilicueta (Chelsea), José Luis Gayá (Valencia) y Jordi Alba (Barcelona).

Centrocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Sergio Canales (Real Betis), Dani Parejo (Villarreal), Rodri (Manchester City), Koke (Atlético de Madrid), Fabián (Nápoles), Thiago (Liverpool) y Marcos Llorente.

Extremos / Mediapuntas: Luis Alberto (Lazio), Suso (Sevilla), Dani Olmo (Leipzig), Adama Traoré (Wolverhampton) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Delanteros: Gerard Moreno (Villarreal) y Iago Aspas (Celta de Vigo).

En esa lista aparecen los gaditanos Suso y Luis Alberto, que esta temporada han destacado en sus respectivos equipos aunque se han quedado fuera de la convocatoria de Luis Enrique.

Las principales diferencias de la lista elaborada por Luis Enrique y la que, según la Inteligencia Artificial, sería la lista de los jugadores más óptimos teniendo en cuenta su rendimiento son: Mario Hermoso, Sergio Ramos, Jesús Navas, Sergio Canales, Dani Parejo, Luis Alberto, Suso y Iago Aspas.

Desde Olocip explican que para profundizar en el análisis, resalta algunos datos de estos jugadores que reflejan su gran rendimiento en cuanto al valor de sus acciones. Esta convocatoria particular no esta basada en un análisis cuantitativo (frecuencia de las acciones), sino en un análisis cualitativo (valor que aporta al equipo cada acción de un jugador). Con valor se refiere a la aportación del jugador de cara a aumentar la probabilidad de que su equipo marque gol o no lo reciba.

En este sentido, jugadores como Jesús Navas (1º en centros, 4º en pases exitosos, 9º en pases adelante de LaLiga), Luis Alberto (4º en pases totales, 3º en construcción de juego, 7º en finalización de la Serie A), Aspas (2º en conducción, 2º en asistencias, 4º en pases al hueco o 10º en tiros de LaLiga) y Parejo (2º en pases totales, 2º en construcción de juego, 4º en pases adelante o 7º en pases exitosos).

Cabe destacar el caso de Sergio Ramos, que pese a haber jugado menos minutos que otras temporadas y no situarse en ningún top en variables cuando hablamos de acumulados, es un jugador que con sus acciones genera un valor muy alto tanto en construcción de juego (98), como en ofensivo (97) y defensivo (75). Todo esto, le convierte en una apuesta prácticamente segura de cara a la Eurocopa.

Por otro lado, jugadores como Canales (5º en finalización o 7º pases al hueco en LaLiga), Suso (2º en pase previo asistencia en LaLiga) o Mario Hermoso (10º en duelos defensivos en LaLiga) también se perderán la Eurocopa pese a estar incluidos en la lista más objetiva creada por Inteligencia Artificial, tecnología que destaca por su objetividad y que permite reducir la incertidumbre en la toma de decisiones del mundo del deporte.