El gaditano Miguel Ángel Muñoz afronta todo un reto

El atleta gaditano Miguel Ángel Muñoz defenderá su título de campeón del mundo en 100 metros lisos en los XXV Juegos Mundiales de Trasplantados, que se celebrarán del 17 al 24 de agosto en Dresde (Alemania).

En la pasada edición, disputada en Perth (Australia), Miguel Ángel se proclamó campeón del mundo en 100 metros lisos y subcampeón en 200 y 400 metros. Estos Juegos, reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), constituyen la mayor celebración mundial de la donación de órganos y de la vida, reuniendo a más de 2.500 atletas de 51 países.

Integrante de Deporte y Trasplante España, Miguel Ángel es monitor nacional de la RFEA, miembro fundador del Club Atletismo Bahía de Cádiz y el único representante de la provincia de Cádiz en esta cita. La delegación española estará compuesta por 12 atletas, de los cuales cinco son andaluces.

El velocista llega a la competición tras una excelente temporada, en la que ha logrado el bronce en 100 metros lisos en el Campeonato de Andalucía Máster al aire libre y el oro en los relevos 4x100. De la mano de su entrenador, Alberto Romero, y de su nutricionista, Iván Calderón, afronta el reto en un gran estado de forma, con el objetivo de revalidar el título.

Más allá de la competición, estos Mundiales rinden homenaje a las personas donantes y a sus familias por su generosidad, y buscan concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos.