El gaditano Cordero Gallardo, nombrado otra vez mejor árbitro del mundo

El gaditano, Juan José Cordero Gallardo ha sido nombrado, por segunda vez, como Mejor Árbitro de Fútbol Sala del Mundo. La revista digital especializada, Futsalplanet, que patrocina los premios Futsal Awards en la categoría de Best Referee in the World, en su decimosexta edición designa al árbitro de élite andaluz como merecedor del título.

Cordero Gallardo lo recibe con mucha alegría y asegura que nunca había imaginado llegar tan lejos. Fue el tercer español en conseguir dicho premio, con el que fue galardonado por primera vez en 2019. La trayectoria del colegiado es todo un ejemplo.

Los Premios UMBRO Futsal Awards son los premios anuales para homenajear a los mejores personajes del Fútbol Sala Internacional. Son presentados y patrocinados, desde el año 2000, por la revista FutsalPlanet.

Después de casi 30 años dedicado al arbitraje y con la dificultad de compaginarlo con su trabajo profesional, el portuense se encuentra feliz y dedicado al fútbol sala. En 2014 fue nombrado como Árbitro Internacional de División de Honor de Fútbol Sala por la FIFA. Ha logrado dirigir finales de Liga, Copa, Supercopa o incluso de Eurocopa. El andaluz fue el primer colegiado de la comunidad en conseguir la categoría internacional en fútbol sala.

Empezó en este mundillo con apenas 14 años en las pistas al aire libre de El Puerto. Gracias a su padre, que desempeñaba la misma tarea y lo llevaba desde muy joven a ver los partidos que arbitraba, Juan José decidió probar suerte durante un verano y desde entonces no ha dejado de arbitrar y de disfrutar con esta profesión.

Desde que se inició en el fútbol sala, arbitrando en las categorías base a niños pequeños, fue subiendo poco a poco. Desde prebenjamines a juveniles pasó a ser árbitro local, compaginándolo con cronometrador, ya de categoría sénior, a nivel local. Durante su sexto año de trabajo dio el salto a la Federación como árbitro provincial y como local de categoría sénior. A continuación dirigió durante tres años en la actual Segunda División B (Tercera A por aquel entonces), subió a Segunda (categoría de plata) y ya en 2003 hizo en Lorca el curso de ascenso a División de Honor, la que hoy en día se conoce como Primera División.

Tras todos esos pasos y esos años de duro esfuerzo, el colegiado logró también otra meta: llegar a ser árbitro internacional. Durante el verano de 2013 se hizo la propuesta para nombrarlo como tal y fue en diciembre de ese mismo año cuando le comunicaron la decisión final. Desde enero de 2014, Juan José Cordero está autorizado para dirigir encuentros internacionales.