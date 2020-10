Otra gaditana en la máxima categoría del baloncesto nacional femenino

La baloncestista Celia Calvo se convirtió el pasado fin de semana en una nueva gaditana que debuta en la Liga Endesa, la máxima categoría femenina del deporte de la canasta en España, siguiendo así los pasos de otras jugadoras de la provincia que alcanzaron la LF1, como Begoña García o Bea Sánchez, entre otras.

Celia, que comenzó su trayectoria deportiva en el Cádiz Gades, triunfa deportivamente hablando en las filas del Alter Enersun Al-Qázeres de Extremadura, con el que se estrenó en competición oficial el pasado domingo.

A sus 17 años, esta gaditana nacida en la capital y que permaneció una década en el club de la Tacita de Plata antes de marcharse al titular cacereño, cuenta con un currículum deportivo digno de admirar.

Como integrante de la selección andaluza, en los Campeonatos de España conquistó la medalla de plata de minibasket en 2015, la de oro de infantil en 2017, la de bronce de cadete en 2018 y la de oro de cadete en 2019.

Igualmente, con el combinado provincial se ha colgado dos platas y dos bronces en los Campeonatos de Andalucía, además de un cuarto y un quinto puestos.

Por lo que se refiere a su palmarés como integrante del CB Cádiz Gades, cuenta con dos Ligas provinciales y cinco participaciones en CADEBAs.

Diego Zamorano, presidente del club capitalino, se muestra orgulloso del salto de su ex jugadora pero reflexiona en voz alta para que mantenga los pies en el suelo. "En Cáceres está en la cantera del club y entrena con el equipo de Liga femenina 1, pero que no piense que está fichada por el equipo profesional como una más de la plantilla. Es junior, entrena con el equipo de LF1 y ya ha debutado". Que no es poco.