Fútbol sala: el Virgili Cádiz gana tras una pedida de matrimonio

El ambiente del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz vivió el domingo 12 de octubre una tarde redonda con motivo del ‘Family Day’25’ del CD Virgili Cádiz. Antes de que rodara el balón, el capitán Jesús Antonio Solano 'Jesulito' protagonizó una escena inesperada al pedir matrimonio a su pareja, María Catalán, ante compañeros, familiares y una afición que respondió con una ovación unánime. El momento, lleno de emoción, dio paso a una victoria del conjunto gaditano por 4-2 frente al CD Córdoba Futsal B Patrimonio de la Humanidad en la quinta jornada del Grupo 5 de la Segunda División B de fútbol sala.

El encuentro arrancó con intensidad y ocasiones desde el primer minuto. Jesulito probó fortuna con un disparo alto y David, del cuadro cordobés, respondió con un lanzamiento al larguero. A los cuatro minutos, Óscar Moguel abrió el marcador con una jugada individual que puso el 1-0. El duelo se mantuvo abierto con acciones en ambas áreas, destacando las intervenciones del portero Hilario, que detuvo los intentos de Peinado, Tejada y Usero, así como un susto protagonizado por Sergio Romero, jugador del Córdoba Futsal B, que estuvo a punto de marcarse en propia puerta. También se sucedieron las llegadas de Carlitos y Wallace para los locales.

La insistencia visitante tuvo premio en el minuto 17, cuando un infortunio de Carlitos en propia puerta permitió el empate (1-1). Antes del descanso, Hilario volvió a salvar al Virgili con una parada a bocajarro ante Usero, manteniendo el resultado igualado.

Tras el paso por vestuarios, el equipo gaditano recuperó el control del partido. A los 22 minutos, Óscar Lojo firmó el 2-1 con un potente disparo desde la frontal tras asistencia de Jesulito. Con Joni defendiendo la portería en la segunda mitad, los amarillos ampliaron distancias gracias a un centro de Poti que rebotó en Peinado y acabó dentro, marcando el 3-1.

El Córdoba Futsal B reaccionó con el ataque de cinco, utilizando a Usero como portero-jugador, y logró recortar diferencias en el minuto 36 con un zapatazo de Tejada que se coló por la escuadra (3-2). En esos momentos de máxima presión visitante, Abraham Cintado fue expulsado por doble amarilla, dejando al Virgili en inferioridad durante dos minutos. El conjunto gaditano resistió con firmeza, concediendo apenas una ocasión a Dani Díaz.

En la recta final, Carlitos aprovechó una recuperación para firmar el 4-2 con un globo preciso aprovechando la portería vacía rival. El cierre del encuentro tuvo otro episodio intenso con la expulsión de Usero, que frenó una clara ocasión de Wallace en plena recuperación del Virgili.

La victoria consolidó al CD Virgili Cádiz con tres puntos valiosos, que le valen para situarse 3º en la clasificación, y una tarde completa de emociones en la que fútbol sala y sentimiento se dieron la mano.

Ficha técnica

CD Virgili Cádiz: Hilario, Poti, Jesulito, Óscar Moguel y Abraham Cintado -cinco inicial-; Hilario, Wallace, Carlitos, Óscar Lojo, Pancho, Castilla y Raúl Álvarez.

CD Córdoba Futsal B Patrimonio de la Humanidad: Álvaro, Canario, David, Dani Díaz y Mateo -cinco inicial-; Carlos, Zafra, Nano, José Grande, Peinado, Marcos, Sergio Romero, Usero yTejada.

Goles: 1-0 Óscar Moguel (4'); 1-1 Carlitos, en propia puerta (17'); 2-1 Óscar Lojo (22'); 3-1 Peinado, en propia puerta (27'); 3-2 Tejada (36') y 4-2 Carlitos (39').

Árbitros: Alberto Parrado, José Pablo Venegas y Blas del Valle (Andaluces). Amonestaron al local Hilario; y al visitante Tejada. Expulsaron al local Abraham Cintado con doble tarjeta amarilla y al visitante Usero con roja directa.

Incidencias: Antes del partido se celebró el 'Family Day'25' del CD Virgili Cádiz con presencia de familiares directo de los jugadores, que compartieron foto de familia con todo el equipo; y el capitán Jesulito aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su novia María Catalán.