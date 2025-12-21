Fútbol sala: el Virgili Cádiz empata de penalti en el último suspiro (5-5)

El CD Virgili Cádiz firmó otro empate (5-5) de los agónicos y que se recuerdan en su visita a la Ciudad Deportiva Carranque de Málaga, donde se jugó el encuentro ante el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda B. En un partido de ritmo alto y marcador cambiante, el conjunto gaditano logró rescatar un punto con un gol de penalti de Carlitos a falta de solo dos segundos para el final.

El encuentro arrancó con el Virgili enchufado. Jesulito probó de lejos a Álex Fuentes en el primer minuto, y poco después Óscar Lojo remató fuera un pase de Poti al segundo palo. El Málaga Ciudad Redonda B respondió con un disparo al palo de Sepúlveda y otra ocasión de Iván Ruiz que sacó Hilario. El guardameta gaditano mantuvo al equipo en los primeros compases, hasta que Pablo adelantó a los locales aprovechando un rechace tras su propia intervención. El 1-0 llegó con el equipo gaditano buscando portería contraria y varias llegadas de Óscar Lojo y Jesulito. Raúl Álvarez también rozó el empate antes de que Hilario mandara un disparo lejano al larguero. En plena ofensiva visitante, un despiste defensivo dejó a Hugo libre para hacer el 2-0.

Pablo Castilla y Carlitos intentaron recortar distancias antes del descanso, y el propio Carlitos asumió el rol de portero-jugador en los últimos instantes de la primera parte. Dos ocasiones de Óscar Lojo obligaron a intervenir a José Antonio, nuevo portero del Málaga en el tramo final antes del intermedio, que se cerró con 2-0 en el marcador.

Tras el descanso, el CD Virgili Cádiz siguió apretando. Carlitos y Jesulito se toparon una y otra vez con Álex Fuentes, que mantuvo a su equipo por delante. Incluso un rechace de Carlitos se estrelló en el larguero. En la portería gaditana, Joni sustituyó a Hilario y detuvo un remate de Sepúlveda antes de que Andresito asumiera el papel de portero-jugador en el minuto 24. La insistencia tuvo premio: Poti marcó de tacón en una jugada elaborada con portero-jugador para el 2-1. Poco después, el propio Poti perdonó a portería vacía y el castigo llegó con una contra culminada por Carlos Romero para el 3-1.

Óscar Lojo tomó entonces el relevo como portero-jugador y el Virgili volvió a cargar el área local con ocasiones de Poti y Carlitos, siempre repelidas por Álex Fuentes. En pleno intercambio de golpes, Mario amplió la ventaja con el 4-1 y, tras una pérdida de Poti, Palomeque firmó desde su propio campo el 5-1. El partido parecía sentenciado, pero el equipo gaditano no bajó los brazos.

Andresito recortó con el 5-2, y Wallace, en una acción poco ortodoxa, cabeceó desde el suelo el 5-3. El propio Wallace asumió la función de portero-jugador y el equipo gaditano siguió insistiendo hasta que Poti apareció al segundo palo para el 5-4. En los últimos segundos, el Málaga estrelló un balón en el palo antes de que un penalti en el último suspiro faltando dos segundos diera la última oportunidad. Carlitos transformó el 5-5 definitivo con un disparo ajustado que Álex Fuentes llegó a tocar antes de que el balón cruzara la línea lentamente.

Con este empate, el CD Virgili Cádiz cerró la primera vuelta de la competición en segunda posición con 29 puntos. El técnico del equipo, Juan Carlos Gálvez, ha dado diez días de descanso para retomar los entrenamientos en los últimos días de 2025 y empezar a preparar la segunda vuelta.