Fútbol sala: victoria de verde del CD Virgili Cádiz

El CD Virgili Cádiz se llevó los tres puntos del Pabellón del Complejo Deportivo Distrito Sur de Alcalá de Guadaíra tras vencer 2-4 al CD Alcalá de Guadaíra FS en un partido del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala lleno de alternativas, ocasiones y tensión hasta el final.

El conjunto gaditano, vestido con su segunda equipación verde en honor a la provincia de Cádiz, golpeó primero muy pronto. En el minuto 2, Abraham Cintado enganchó un zapatazo a la escuadra tras un saque de esquina de Poti para abrir el marcador. El Alcalá buscó reaccionar con una contra de Nene que salió desviada, y poco después el portero Lautaro dejó su sitio a Hugo, que incluso se animó a subir al ataque y probó con un disparo detenido por Hilario. Los locales lo intentaron con tiros lejanos de Miguelín y Mikel, pero fue el Virgili quien volvió a acertar: penalti sobre Óscar Moguel que Carlitos transformó en el minuto 15 para poner el 0-2. Incluso Hilario, portero gaditano, rozó el gol en una intentona desde su área. Jesulito probó con un disparo que atrapó Hugo y Nene volvió a encontrarse con Hilario. En los últimos minutos de la primera parte, el entrenador local Víctor Vizuete apostó por Miguelín como portero-jugador, pero el marcador no se movió y se llegó al descanso con ventaja visitante.

Tras la reanudación, el Virgili dispuso de hasta tres ocasiones muy claras que no acertó a convertir: Óscar Lojo y Abraham mandaron sendos balones al palo en los minutos 22 y 23, y Poti falló a portería vacía. Alcalá resistió gracias a las intervenciones de Lautaro, que evitó los goles de Óscar y Carlitos, mientras que Joni, bajo palos en esta segunda mitad para los gaditanos, respondió con paradas a Cata y Mariano.

El partido se apretó en el minuto 31 cuando el propio Lautaro, portero del Alcalá, se sumó al ataque y marcó el 1-2. Apenas un minuto después los gaditanos reclamaron un penalti sobre Óscar Lojo que no fue señalado. Virgili buscó ampliar distancias y Abraham Cintado salvó bajo palos una ocasión local antes de que Óscar Lojo anotara el 1-3 en el minuto 34 tras una jugada de estrategia.

Alcalá volvió a meterse en el encuentro gracias a Robe, que cazó un rechace para marcar el 2-3 en el minuto 35. Nene tuvo la igualada en sus pies, pero Joni firmó una gran parada. Virgili respondió con un disparo de Jesulito que se fue fuera. En los instantes finales, Nene actuó como portero-jugador en busca del empate, pero Poti aprovechó la portería vacía para marcar el 2-4 definitivo a falta de 26 segundos. En la última acción, Carlitos aún tuvo otra opción sin portero, pero el balón se fue fuera y el marcador quedó cerrado.

La próxima semana, el CD Virgili Cádiz volverá a jugar en casa, en esta ocasión ante el equipo ceutí de Imperio Los Rosales, en un partido fijado para el sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas en el pabellón del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.