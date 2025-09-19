Fútbol sala: el CD Virgili Cádiz afronta en Sevilla la segunda jornada de Liga

El CD Virgili Cádiz afronta este sábado 20 de septiembre la segunda jornada de liga en el Grupo 5 de Segunda División B. El equipo gaditano se desplazará hasta el Complejo Deportivo Sur de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para medirse al CD Alcalá de Guadaira FS, en un encuentro que dará comienzo a las 17:30 horas.

El conjunto amarillo llega al choque tras superar la eliminatoria de Copa del Rey, después de imponerse con claridad al Angulo CF Ceuta por 1-5, y de empatar en el estreno liguero ante el CFS Jumilla (4-4). Por su parte, el Alcalá de Guadaira FS debutó en liga con victoria a domicilio, imponiéndose por 2-4 al Joasan Construcciones CFS Pinatar B, por lo que afronta el partido con la motivación extra de haber sumado los tres primeros puntos de la temporada.

El entrenador del CD Virgili Cádiz, Juan Carlos Gálvez, destacó que el grupo continúa en proceso de crecimiento: “El equipo va mejorando y sumando conceptos, a su vez vamos corrigiendo errores de los encuentros disputados”; y respecto al rival, Gálvez advirtió que “el sábado tenemos un rival que ha ganado en la primera jornada y que por lo tanto estará muy motivado. Ya hemos comprobado que esta temporada será muy igualada, por lo que nos exigirá dar el máximo para conseguir la primera victoria en liga”.

En el apartado deportivo, el CD Virgili Cádiz no podrá contar con Mario, baja por lesión, mientras que Andresito será duda hasta instantes previos al encuentro.