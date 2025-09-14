El Virgili se tiene que conformar con un empate en su debut (4-4)

El Virgili celebra un gol ante la decepción de los jugadores del conjunto murciano.

El empate a cuatro goles entre el CD Virgili Cádiz y el CFS Jumilla en el estreno liguero del grupo 5 de Segunda División B dejó un sabor amargo en el equipo gaditano, que llegó a tener el partido encarrilado con un 3-1 en el marcador y terminó cediendo un empate en un final frenético. El conjunto dirigido por Juan Carlos Gálvez se vio penalizado por los errores defensivos en los últimos minutos y por no cerrar el partido cuando tuvo la iniciativa.

Desde los primeros compases, el encuentro se desarrolló con alta intensidad. Virgili comenzó generando ocasiones claras, con disparos de Óscar Lojo, Poti y Jesulito, aunque la falta de acierto y las paradas de Fran Osorio evitaron el gol local. Jumilla también respondió con acciones peligrosas, incluyendo dos balones al larguero por parte de Saúl Albert y Kike, y un remate claro de Ángel García al segundo palo. El equipo murciano golpeó primero en el minuto 15 con un disparo lateral de Pochi tras una jugada desde la banda.

A pesar del empuje del CD Virgili Cádiz, con ocasiones para Carlitos, Óscar Moguel y Abraham Cintado, el portero visitante mantuvo a Jumilla por delante hasta el descanso. Por su parte, Joni también fue determinante para evitar un segundo tanto murciano antes del intermedio.

La segunda mitad comenzó con una reacción eléctrica del conjunto gaditano. En el minuto 22, Poti igualó el encuentro tras una jugada rápida, y solo dos minutos después, Óscar Lojo remontó con el 2-1 tras pase de Abraham Cintado. Virgili siguió presionando y, en el minuto 25, Lojo volvió a marcar tras una dejada de Jesulito, poniendo el 3-1 y desatando la euforia en la grada del Pabellón.

Con el marcador a favor y el control del juego, el CD Virgili Cádiz tuvo opciones para aumentar la ventaja, pero se topó de nuevo con Fran Osorio y con la madera, en un disparo de falta de Abraham Cintado. En el minuto 35, el técnico de Jumilla, Fran Menchón, apostó por Álex Yepes como portero-jugador, lo que marcó el desenlace del encuentro.

El uso del portero-jugador surtió efecto inmediato: Chupy recortó distancias en el minuto 36, y en la siguiente jugada, Samu igualó con una puntera directa a la escuadra. El desconcierto panadero se acentuó en el minuto 38, cuando un rechace de Joni acabó en un intento de despeje de Andresito sobre la línea que terminó convirtiéndose en gol en propia puerta.

Lejos de rendirse, el CD Virgili Cádiz respondió en el último minuto. Juan Carlos Gálvez introdujo a Óscar Lojo como portero-jugador y, en una acción combinada, el propio Lojo marcó el 4-4. A falta de dos segundos para el final, Jumilla estuvo a punto de llevarse los tres puntos con un cabezazo que se estrelló en el palo tras una parada de Joni.

El reparto de puntos no reflejó el dominio mostrado por el conjunto gaditano durante buena parte del encuentro. El empate final dejó una sensación de oportunidad perdida, sobre todo por el desplome defensivo en los últimos cinco minutos y la incapacidad para cerrar el partido cuando más lo tenía a favor.

Los amarillos ahora tendrán que pensar en la Copa del Rey, que se juega este miércoles ante el Angulo CF de Ceuta, en un partido fijado en el Pabellón Guillermo Molina Ríos de Ceuta a las 19:30 horas.

Ficha técnica

CD Virgili Cádiz (4): Joni, Poti, Jesulito, Óscar Lojo y Abraham Cintado -cinco inicial-; Hilario, Wallace, Carlitos, Pancho, Castilla, Óscar Moguel y Andresito.

CFS Jumilla (4): Fran Osorio, Álex Yepes, Víctor Rojas, Samu y Kike -cinco inicial-; Luis, Saúl Albert, Daniel Ríos, Ángel García, Chupy y Pochi.

Goles: 0-1 Pochi (15'). 1-1 Poti (22'). 2-1 Óscar Lojo (24'). 3-1 Óscar Lojo (25'). 3-2 Chupy (36'). 3-3 Samu (37'). 3-4 Andresito (p.p., 38'). 4-4 Óscar Lojo (39').

Árbitros: Alberto Parrado, Pedro José García, Blas del Valle. Amonestaron a los locales Castilla, Poti y Andresito.

Incidencias: Partido jugado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Unos 550 espectadores.