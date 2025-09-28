Fútbol sala: el CD Virgili Cádiz suma una valiosa victoria en casa

El pabellón de Cádiz vivió un choque cargado de intensidad en la jornada 3 del Grupo 5 de la Segunda División B de Fútbol Sala Nacional. El CD Virgili Cádiz se impuso por 6-4 al CDE Imperio Los Rosales de Ceuta en un duelo donde la tensión, las faltas y el juego trabado marcaron el desarrollo de la primera parte, mientras que la casta y el empuje amarillo en la segunda mitad terminaron decantando el marcador.

El inicio estuvo marcado por las intervenciones de los porteros. Ale, guardameta visitante, frenó un robo de Pancho en el minuto 4 y un potente disparo de Abraham Cintado en el 5. También se lució Hilario bajo palos para los locales tras un tiro de Bader en el minuto 11. Virgili buscaba abrir el marcador con intentos de Óscar Lojo y Pancho, pero la falta de acierto y la intensidad rival mantenían el empate.

La acción más polémica llegó en el minuto 14, con la expulsión de Óscar Moguel por un codazo en un saque de banda. Pese a jugar en inferioridad durante dos minutos, el conjunto amarillo defendió con firmeza y evitó que los ceutíes de Víctor Cachón aprovecharan la superioridad. Hasta el descanso, el partido se mantuvo abierto, aunque con continuas interrupciones y con escasa fluidez en el juego.

La segunda mitad arrancó con dominio visitante. Ale volvió a lucirse ante Pancho y Poti, y poco después llegaron los goles de Imperio. Anuar abrió el marcador en el minuto 23 y Chico amplió la ventaja en el 26 tras un error en la salida de Poti. Virgili reaccionó rápido con un tanto de Wallace al segundo palo en el minuto 27, pero Mohamed aprovechó un rechace tras disparo al palo del portero Ale para colocar el 1-3.

La remontada gaditana comenzó con un doble penalti transformado por Abraham Cintado en el minuto 29. Ese gol y la acumulación de faltas de Imperio dieron alas a los amarillos. El empate llegó con un disparo lejano del propio Abraham Cintado en el minuto 36 y, acto seguido, Óscar Lojo completó la remontada con el 4-3.

El técnico visitante apostó por el portero-jugador, pero la estrategia salió cara. Óscar Lojo firmó dos recuperaciones letales en los minutos 37 y 39 para ampliar la ventaja hasta el 6-3, completando su particular exhibición goleadora. En los últimos instantes, Mohamed recortó para Imperio, dejando el 6-4 definitivo y poco después, faltando 8 segundos, era expulsado por doble amarilla Anuar.

El duelo finalizó con momentos de tensión, con los jugadores de Ceuta buscando la confrontación, mientras que en el bando local se celebraba el debut del juvenil David Santos con el primer equipo en los instantes finales, refrendando la confianza depositada por el técnico gaditano Juan Carlos Gálvez, y Abraham Cintado fallaba un nuevo doble penalti, que abortó perfectamente Ale.

FICHA TÉCNICA

CD Virgili Cádiz: Hilario, Poti, Pancho, Óscar Moguel y Abraham Cintado -cinco inicial-; Joni, Wallace, David Santos, Óscar Lojo, Castilla, Marco Castilla y Miguel Roca.

CDE Imperio Los Rosales: Ale, Anuar, Mohamed, Chico y Germán -cinco inicial-; Franklin, Omar, Bader, Marc, Omarito, Aiman y Safwan.

Goles: 0-1 Anuar (23'); 0-2 Chico (26'); 1-2 Wallace (27'); 1-3 Mohamed (27'); 2-3 Abraham Cintado (29'); 3-3 Abraham Cintado (36'); 4-3 Óscar Lojo (36'); 5-3 Óscar Lojo (37'); 6-3 Óscar Lojo (39'); 6-4 Mohamed (39').

Árbitros: Raúl Durán y Antonio Gómez (Extremadura); Miguel Ángel Merino (Andalucía). Amonestaron a los locales Abraham Cintado, Poti y Wallace; y a los visitantes Omarito, Marc, Ale, Mohamed y Chico. Expulsaron directamente al local Óscar Moguel y por doble amarilla al visitante Anuar.

Incidencias: Partido jugado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. 550 espectadores.