Fútbol sala: el CD Virgili Cádiz quiere dar un paso más en casa

El Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz acoge el sábado 27 de septiembre, a partir de las 16:30 horas, el partido entre el CD Virgili Cádiz y el CDE Imperio Los Rosales de Ceuta correspondiente a la jornada 3 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala, en el que el conjunto gaditano buscará mantener la buena racha de victorias tras sus últimos compromisos a domicilio.

El entrenador del CD Virgili Cádiz, Juan Carlos Gálvez, explicó que el equipo afronta este regreso a casa con motivación: “Volvemos con la ilusión de seguir manteniendo la línea de victorias que hemos sido capaces de conseguir fuera de nuestro feudo”.

En cuanto al trabajo semanal, el técnico destacó que “la semana ha sido buena a nivel de entrenamientos, hemos podido corregir errores, afianzar los aciertos y trabajar conceptos sobre el rival”. Sobre el próximo contrincante, advirtió que “nos visita un conjunto que todavía no ha conseguido puntuar, pero que a buen seguro nos pondrá las cosas muy difíciles para conseguir tres puntos. Vemos en cada jornada que ganar cuesta mucho, pero esperamos darle esa alegría a nuestra afición. Por entrega y trabajo no va faltar”.

Gálvez repasó la situación de la plantilla, marcada por las bajas: “Lo peor en el deporte son las lesiones y a la sabida de Mario Santiago, esta semana también perdemos a Andresito. Que junto con Carlitos y Jesulito serán las bajas”. En ese sentido, valoró las oportunidades para jugadores jóvenes: “Esto propicia oportunidades para la cantera y dentro de la convocatoria estarán Marco Castilla y David Santos, que ya hicieron la pretemporada con el primer equipo; y junto a ellos vendrá el portero Miguel Roca”.

Este encuentro no será televisado por Onda Cádiz TV, por lo que la única posibilidad de verlo será in situ en el pabellón, que contará con una taquilla de 5 euros la entrada general y 2 euros la infantil, pudiéndose adquirir igualmente los abonos de la temporada.