El Virgili Cádiz ya tiene rival para la segunda ronda de la Copa del Rey

La segunda eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol Sala ya tiene emparejamientos definidos para la temporada 2025-2026, tras el sorteo realizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con criterios de proximidad geográfica. En esta ronda, los equipos de menor categoría ejercerán como locales.

Así, el CD Virgili Cádiz ha quedado emparejado como visitante con el Smurfit Westrock La Palma FS en un cruce que se disputará el 7 u 8 de octubre de 2025 en el Pabellón Municipal de la localidad onubense de La Palma del Condado.

Cabe recordar que el equipo amarillo accedió a esta fase después de imponerse al Angulo CF Ceuta por 1-5 en el Pabellón Guillermo Molina de Ceuta. Por su parte, el conjunto onubense superó la primera ronda tras derrotar al Xerez Toyota Nimauto con un marcador de 7-2 en su propio pabellón.

Emparejamientos de la segunda ronda

AD Rioja Sala - CDB Rivas Futsal

Colegio Cardenal Spínola Charma - Grupo López Bolaños FS

Infantes FS - CD Albacete FS

Smurfit Westrock La Palma FS - CD Virgili Cádiz

CD Boomerang - Oleoinnova Mengíbar FS

NovoComunidades-Bugedo FS - Gran Canaria FS

FS Picassent - Hospitalet Bellsport FS

Futsal Marlex Mataró CE - C. Natació Sabadell

Otxartabe CD - CMO Valves Lauburu Ibarra

Ye Faky FS - CD La Nucía

Exlabesa Leis Pontevedra FS - Caja Rural Atlético Benavente

Malta 97 - CD Tenerife Iberia Toscal

ADC Lugo Sala - Grupo Forma-T Vilalba FS