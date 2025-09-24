El Virgili Cádiz ya tiene rival para la segunda ronda de la Copa del Rey
Fútbol Sala
El Smurfit Westrock, de La Palma del Condado, jugará de local ante el equipo gaditano el 7 o el 8 de octubre
Goleada del Virgili en Ceuta, en su debut en la Copa del Rey (1-5)
La segunda eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol Sala ya tiene emparejamientos definidos para la temporada 2025-2026, tras el sorteo realizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con criterios de proximidad geográfica. En esta ronda, los equipos de menor categoría ejercerán como locales.
Así, el CD Virgili Cádiz ha quedado emparejado como visitante con el Smurfit Westrock La Palma FS en un cruce que se disputará el 7 u 8 de octubre de 2025 en el Pabellón Municipal de la localidad onubense de La Palma del Condado.
Cabe recordar que el equipo amarillo accedió a esta fase después de imponerse al Angulo CF Ceuta por 1-5 en el Pabellón Guillermo Molina de Ceuta. Por su parte, el conjunto onubense superó la primera ronda tras derrotar al Xerez Toyota Nimauto con un marcador de 7-2 en su propio pabellón.
Emparejamientos de la segunda ronda
AD Rioja Sala - CDB Rivas Futsal
Colegio Cardenal Spínola Charma - Grupo López Bolaños FS
Infantes FS - CD Albacete FS
Smurfit Westrock La Palma FS - CD Virgili Cádiz
CD Boomerang - Oleoinnova Mengíbar FS
NovoComunidades-Bugedo FS - Gran Canaria FS
FS Picassent - Hospitalet Bellsport FS
Futsal Marlex Mataró CE - C. Natació Sabadell
Otxartabe CD - CMO Valves Lauburu Ibarra
Ye Faky FS - CD La Nucía
Exlabesa Leis Pontevedra FS - Caja Rural Atlético Benavente
Malta 97 - CD Tenerife Iberia Toscal
ADC Lugo Sala - Grupo Forma-T Vilalba FS
También te puede interesar
Lo último
El parqué
Tras la estela de EEUU
Confabulario
Manuel Gregorio González
Dios y EEUU
EDITORIAL
El horror de Gaza