Fútbol: una nueva final para el San Fernando

San Fernando/Partido de necesidades. Partido donde lo primordial es ganar en casa. Partido de nuevas sensaciones, las que dejó el San Fernando en el debut de Jaime Bugatto en el banquillo el pasado domingo ante el Xerez DFC.

Los isleños se miden el sábado 12 de abril al UCAM de Murcia, un equipo que tiene las mismas necesidades que los azulinos, pero en su caso en la parte alta de la clasificación. Por lo tanto, el encuentro es una final para ambos conjuntos. Los de Bugatto para confirmar sensaciones, buscar la salvación y volver a ilusionar y los murcianos para no perder el furgón del ascenso.

Y es que las últimas jornadas de la competición siempre traen idas y venidas en los equipos implicados en los puestos comprometidos, tanto por arriba, como por debajo y si el San Fernando tuvo que dar un giro de timón hace ahora quince días, con la sustitución de Dani Mori y el aupar al primer equipo desde el B, a Jaime Bugatto, los de Murcia no le van a la zaga e, igualmente, han tenido que deshacerse de su técnico hasta esta semana, Javi Motos, para poner en su lugar a Germán Crespo, ex del Recreativo Granada entre otros.

Los isleños, actualmente en play out, tienen al Cádiz Mirandilla acechándole a tan solo dos puntos y los murcianos, actualmente en play offs tras los resultados cosechados en las últimas jornadas tienen al Xerez Deportivo acechándolo dos puntos por debajo. El partido, en emoción, no puede dar más de sí.

En lo deportivo, Jaime Bugatto es incierto al plantear un once inicial ya que, como demostró el pasado domingo, no es de extrañar que tire de su exequipo, la cantera, para dar consistencia a su grupo. Lo que si es cierto, es que no podrá contar con dos hombres claves en los esquemas que han presentado los dos últimos entrenadores que han comandado el banquillo azulino, Carmona y Rafa de Vicente.

El primero se retiró lesionado en Jerez y será complicado que pueda estar disponible lo que resta de temporada, y el segundo, alma del centro del campo del cuadro de La Isla, tendrá que cumplir un partido de sanción.

La duda está en saber si la posición de Carmona, en el lateral derecho, será cubierta por Cortijo, como lo hizo en Jerez, o si el joven técnico azulino se decantará por el lateral derecho del equipo B, Marcos Herrera. El sustituto natural de Rafa de Vicente está claro y parece que no tiene discusión, Omar Santana que ya rayó a un gran nivel el tiempo que jugó en Chapín.

Por lo demás, cabe señalar que Bugatto recupera para el choque a Kike Carrasco que no pudo estar en tierras jerezanas al tener que cumplir un partido de sanción y que parece muy probable que siga dándole confianza a los dos jugadores que hizo debutar el pasado domingo, Sergi Barjuán en el centro de la zaga y Juanma Escobar en el centro del campo.

La afición azulina responderá a la llamada, no en vano se ha venido ‘vendiendo’ desde el seno del equipo isleño la importancia de estar, más que nunca con el equipo en este momento tan complicado de la temporada y, a pesar de ser vísperas de Semana Santa, y por ello se ha adelantado el partido al sábado, el estadio ubicado en Bahía Sur registrará una buena presencia de aficionados en el debut de Bugatto ante los suyos.

Alineaciones probables

San Fernando CD: De la Calzada, Marcos Herrera o Cortijo, Sergi Barjuán, Germán, Manny, Juanma Escobar, Omar Santana, Marru, Julio Iglesias, Yerai y Manel Martinez.

UCAM Murcia: Ackermann, Gonpi, Javi Ramírez, Miko Bosch, José Ruiz, Segura, Urzelay, Pablo Hernández, Amín, Alexis García y Rubén del Campo.

Árbitro: Pujol Salar (balear).

Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur (18.00 horas).