Las fotos del Real Madrid-Osasuna

Un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 51 permitió a Xabi Alonso estrenarse en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid con victoria ante Osasuna (1-0) en la primera jornada de Liga.
Un penalti que forzó el propio futbolista francés con un recorte tras el que Juan Cruz cometió falta.
Partido entre Real Madrid y Osasuna el que debutó el argentino Franco Mastantuono con el Real Madrid, al entrar al terreno de juego en el minuto 68.
