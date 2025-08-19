El tiempo
Mbappé intenta un remate ante Sergio Herrera.
Mbappé intenta un remate ante Sergio Herrera. / Mariscal | Efe

Las fotos del Real Madrid-Osasuna

Mbappé salva el frío estreno del Real Madrid de Xabi Alonso (1-0)

Redacción Deportes

Madrid, 19 de agosto 2025 - 23:53

Un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 51 permitió a Xabi Alonso estrenarse en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid con victoria ante Osasuna (1-0) en la primera jornada de Liga.

Un penalti que forzó el propio futbolista francés con un recorte tras el que Juan Cruz cometió falta.

Partido entre Real Madrid y Osasuna el que debutó el argentino Franco Mastantuono con el Real Madrid, al entrar al terreno de juego en el minuto 68.

