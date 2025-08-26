Carlos Alcaraz se estira para alcanzar una pelota contra Opelka.
Carlos Alcaraz se estira para alcanzar una pelota contra Opelka. / Javier Rojas | Europa Press

Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA

Alcaraz arrasa con un corte de pelo al uno

Redacción Deportes

Nueva York, 26 de agosto 2025 - 08:14

Carlos Alcaraz derribó este lunes al gigante estadounidense Reilly Opelka en su estreno en el Abierto de Estados Unidos de 2025 y se medirá en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci.

Alcaraz, 2 del mundo, se deshizo con autoridad de Opelka (número 67) por 6-4, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos, sin ceder un solo juego ante el estadounidense de 2,11 metros.

En la segunda ronda -donde cayó eliminado contra todo pronóstico en 2024- el murciano se enfrentará al italiano Mattia Bellucci (n.65), que avanzó este lunes tras el abandono del chino Shang Juncheng, a quien dominaba por 7-6(0), 1-6, 6-3 y 3-0.

1/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
2/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
3/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
4/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
5/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
6/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
7/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
8/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
9/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
10/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
11/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
12/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
13/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
14/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
15/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
16/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
17/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
18/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
19/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
20/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
21/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
22/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
23/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
24/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
25/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
26/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
27/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
28/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
29/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
30/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
31/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Brian Hirschfeld | Efe
32/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
33/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
34/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
35/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
36/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
37/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
38/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
39/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
40/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
41/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
42/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
43/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
44/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / John G. Mabanglo | Efe
45/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Javier Rojas | Europa Press
46/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Javier Rojas | Europa Press
47/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Javier Rojas | Europa Press
48/48 Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA / Javier Rojas | Europa Press

