Carlos Alcaraz derribó este lunes al gigante estadounidense Reilly Opelka en su estreno en el Abierto de Estados Unidos de 2025 y se medirá en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci.
Alcaraz, 2 del mundo, se deshizo con autoridad de Opelka (número 67) por 6-4, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos, sin ceder un solo juego ante el estadounidense de 2,11 metros.
En la segunda ronda -donde cayó eliminado contra todo pronóstico en 2024- el murciano se enfrentará al italiano Mattia Bellucci (n.65), que avanzó este lunes tras el abandono del chino Shang Juncheng, a quien dominaba por 7-6(0), 1-6, 6-3 y 3-0.
Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA
