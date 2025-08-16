Las fotos del Mallorca-Barcelona

Lamine Yamal celebra su golazo en los últimos minutos en Mallorca.
Lamine Yamal celebra su golazo en los últimos minutos en Mallorca. / Miquel A. Borrás | Efe

Debut triunfal del Barcelona no exento de polémica

Redacción Deportes

Palma de Mallorca, 16 de agosto 2025 - 22:12

El Barcelona empieza su camino de revalidar título con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha y Ferran Torres, este cargado de polémica, y Lamine Yamal.

Los pupilos de Hansi Flick no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol muy dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol.

