Las fotos del Mallorca-Barcelona

El Barcelona empieza su camino de revalidar título con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha y Ferran Torres, este cargado de polémica, y Lamine Yamal.

Los pupilos de Hansi Flick no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol muy dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol.