España se topa ante el físico de Francia y cae en Badalona por 67-75
La selección española de baloncesto se topó este jueves ante el físico de Francia y cayó por 67-75 en el Palau Olímpic de Badalona ante un rival al que volverá a enfrentarse el sábado en París en el camino de ambas hacia el Eurobásket.
Las fotos del España - Francia de baloncesto
