Las fotos del Brujas-Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid empató ante el Club Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso, pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.
Julián Álvarez de penalti, Lookman y Ordóñez en propia puerta anotaron los goles para el equipo de Diego Pablo Simeone, mientras que Onyedika, Tresoldi y Tzolis colocaron los tantos de los de Ivan Leko para dejar todo a resolver en la vuelta en el Estadio Metropolitano.
