Las fotos del Barcelona-Olympiacos

El Barcelona goleó con tres tantos de Fermín al Olympiacos por 6-1
Fermín López firmó este martes su primer triplete como profesional y, de este modo, lideró la goleada (6-1) del Barcelona frente al Olympiacos en la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en la que también marcaron Lamine Yamal, de penalti, y Marcus Rashford, por partida doble.
El Barça sufrió para superar la presión del conjunto griego en la primera mitad, pero se mostró más efectivo en ataque y se marchó al descanso con dos goles de ventaja, ambos obra de Fermín López en sendos disparos desde el interior del área (min.7 y min.39).
El Olympiacos recortó distancias en un penalti por mano de Eric que definió El Kaabi (min.50), pero se quedó en inferioridad numérica por la expulsión del argentino Hezze (min.57) y Lamine Yamal marcó el 3-1 (min.68) en un penalti forzado por Rashford, que anotó a renglón seguido el 4-1 (min.74). Fermín (min.76) y el propio Rashford (min.79) ampliaron la goleada en el tramo final.
1/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
2/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
3/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
4/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
5/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
6/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
7/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
8/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
9/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
10/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
11/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
12/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
13/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
14/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
15/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
16/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
17/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
18/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
19/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
20/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
21/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
22/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
23/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
24/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
25/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
26/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
27/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alberto Estévez | Efe
28/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
29/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
30/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
31/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
32/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
33/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
34/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
35/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
36/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
37/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
38/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
39/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
40/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
41/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
42/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
43/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
44/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
45/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
46/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
47/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
48/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
49/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
50/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
51/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
52/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
53/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
54/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
55/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Alejandro García | Efe
56/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
57/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
58/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
59/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
60/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
61/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
62/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
63/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
64/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
65/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
66/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
67/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
68/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
69/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
70/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
71/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
72/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
73/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
74/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
75/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
76/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
77/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
78/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
79/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
80/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
81/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
82/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
83/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
84/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
85/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
86/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
87/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
88/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
89/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
90/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
91/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
92/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
93/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
94/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
95/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
96/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe
97/97Las fotos del Barcelona-Olympiacos/Siu Wu | Efe