El filial del Cádiz CF vuelve a las andadas en Ceuta (1-0)

Acción defensiva del Cádiz Mirandilla en uno de los muchos ataques del Ceuta.

El Cádiz CF Mirandilla vuelve a las andadas con otra derrota que confirma el bajón en el que ha entrado el equipo desde hace dos meses y que le sigue alejando de las opciones de pelear el ascenso. Esta vez fue en Ceuta ante el filial 'caballa', que se impuso 1-0 gracias a un gol por encima del 90, pero que hizo mérito a la mayor insistencia local por quedarse con los puntos. El equipo de Francisco Cordero 'Rubio' ha perdido ocho de los últimos 12 encuentros y ha pasado del liderato al ecuador de la tabla.

Muy pronto el Ceuta B dio un paso al frente para tomar el control del juego y crear ocasiones ante Fer Pérez. Además los palos fueron buenos aliados de los amarillos que, salvo en un intento de Ngono, apenas se acercaron por la portería rival.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro mantuvo la misma tónica llevando el peso el equipo de casa, que de nuevo se topaba con el larguero. Al Cádiz CF Mirandilla solo le quedaba buscar la contra y en una pudo Nico adelantar a los suyos al gozar de un mano a mano que salvó Rodin.

Con el añadido encima y el filial cadista con un hombre menos por la expulsión de Pajarón (80'), Guzmán recibió un balón colgado al área, lo pisó para Arick Betancourt y este batió al meta visitante para firmar el único tanto del encuentro.

La tensión del choque salió a relucir con una segunda expulsión en los amarillos como consecuencia de una dura entrada de Jack, que tuvo que tomar el camino a vestuarios antes del final.

Ficha técnica

AD Ceuta B (1): Rodin, Víctor Armenteros (Curro, 72’), Arick Betancourt, Pereke, Amandi, Josema (Adri Rueda, 82’), Okoro (Michael Agbor, 82’), Cobo (Guzmán, 56’), Ansu, Juanpe Heredia y Paco (Dani Ankudinov, 72’).

Cádiz CF Mirandilla (0): Fer Pérez, Pajarón, Arana (Héctor González, 60’), Marlon (Jack, 72’), Echeverría (Moussa Diawara, 60’), Ngono (Tinoco, 60’), Nico (Mario, 89’), Barroso, Lucas, Rivera y Beltrán.

Gol: 1-0 (92') Arick Betancourt.

Árbitro: Cózar Andrade (malagueño). Ha expulsado a los visitantes Pajarón (80’) y Jack (93’). Amonestó al local Amandi y a los cadistas Marlon y Echeverría.

Incidencias: Partido correspondiente a la 24ª jornada de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación, disputado en el campo José Martínez 'Pirri'.