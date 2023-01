El filial del Cádiz CF se 'desangra' dentro y fuera del campo a la espera del líder

El Cádiz CF Mirandilla se estrena como local en este nuevo año recibiendo este sábado al Antequera (16:00 horas en El Rosal); un compromiso duro al ser el equipo malagueño el líder del grupo 4 de Segunda Federación y venir el filial cadista de una mala racha que le ha llevado a sumar solo dos puntos de los últimos 18 en juego. Las plazas de descenso pisan los talones al equipo de Alberto Cifuentes.

El Antequera, con una derrota en 16 jornadas, es el peor enemigo para que se produzca la reacción de los 'yogurines', aunque con un filial de por medio nunca se sabe.

La actualidad del antiguo Cádiz B viene marcada por la baja definitiva de Joel Jorquera -traspasado al Eldense- y la sanción de Joaquín, expulsado el pasado fin de semana en Utrera. Además, Paco Cantal -con escaso protagonismo este curso- salió al Villarrubia, mientras que un titular fijo, Algarra, también podría decir adiós; todo ello dentro de una desbandada muy peligrosa. Estas ausencias se unen a otras por lesión y diversas dudas. La buena noticia es que Curro está ya apto.

Alberto Cifuentes, técnico cadista, sabe a lo que se enfrenta. "Será un partido muy difícil, está demostrando que es el mejor equipo de todos y lo están haciendo muy bien. Tiene un juego muy atractivo y está siendo contundente en el área contraria, que recibe poco. Además, con jugadores jóvenes, muy intensos, y con Luis Alcalde, que lo está haciendo muy bien y es un jugador determinante. Nos va a exigir mucho".

No oculta la racha tan adversa. "Venimos de una dinámica mala de resultados, en la que podíamos haber sacado algún punto más en alguna ocasión pero no lo hemos hecho. Los resultados están ahí y no son buenos. Esto nos sirve para crecer como grupo joven que somos. Tenemos ahora un momento de mucha concentración con todos los jugadores dispuestos a exigirse al máximo y dar su máximo compromiso. Dentro de la formación están las derrotas y cómo gestionarlas".

Los movimientos de mercado. "Se nos ha marchado un jugador, importante para nosotros, como Joel (Jorquera), pero son jugadores que quieren crecer y quieren oportunidades. Y otros jugadores que no están teniendo minutos y que nosotros también necesitamos que jueguen y que vuelvan a sentirse protagonistas. Son mercados en los que los filiales son atractivos para todos los clubes y buscan jugadores jóvenes con proyección y en este caso, nos está afectando a nosotros".