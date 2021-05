El filial del Cádiz CF, a Córdoba a limpiar su imagen

El Cádiz B cierra este domingo la temporada con un sabor de boca amargo de antemano. El filial visita al Córdoba (12:00 horas) sabiendo que es igual lo que haga porque cerrará esta segunda fase como último de grupo. Lo peor es que aún están frescas las malas sensaciones del pasado domingo ante el Real Murcia (0-1), cita en la que muchos jugadores no estuvieron a la altura del proyecto ni del escudo y se pudo ver con la amargura de Alberto Cifuentes gritando desde el banquillo cuando sus pupilos se dedicaban a protestar al árbitro en vez de jugar al fútbol. Fue la peor imagen.

Lo de este domingo en el Nuevo Arcángel es una oportunidad para limpiar en algo la imagen en el adiós de la campaña y la despedida de muchos futbolistas que no deben seguir la próxima temporada. No es el momento ideal porque el Córdoba necesita ganar y que el Sevilla Atlético no lo haga ante la Balona para meterse en la 1ª RFEF.

Cifuentes, entrenador del filial cadista, ha ofrecido sus impresiones en la previa del encuentro. “Estamos cerrando la temporada, que ha sido extraña y diferente. En esta jornada no tenemos objetivo que cumplir pero siempre hay algo por lo que ganar, ya que visitaremos a un rival de gran entidad en un estadio precioso”.

Fue claro al manifestar que “por respeto a la competición, al club y por crecimiento buscaremos la victoria”. “Desde el triunfo se crece mejor y será un día bonito porque si ganamos será recordado por los chavales”. No ocultó que “el resultado de la pasada semana no fue justo y a todos nos dolió mucho”. En la misma línea agregó que “hemos recuperado bien durante la semana y llegaremos preparados al domingo”.

No hay que descartar algunos cambios en el once, obligados y por decisión del técnico, para cerrar un curso en el que el Cádiz B ha perdido una categoría. Lau debe cumplir sanción por su expulsión ante el Real Murcia, mientras que Rodallega y Javi Navarro están lesionados. Van citados los juveniles Bastida y Kensly. Saturday y Peter entran en la lista por Lau y Javi Pérez.

Cifuentes ha citado a los siguientes 20 futbolistas: Juan Flere, Antonio Miguel, Baró, Momo Mbaye, Saturday, Gudelj, Espínola, Jordi Tur, Carrasco, Duarte, Nieto, Nacho Díaz, Sergi Fernández, Mady Diarra, Boselli, Alberto Vázquez, Chapela, Kensly, Bastida y Peter.