La fe lleva al Conil a remontar en Tomares (1-2)

Victoria importantísima del Conil en Tomares (1-2) que le coloca 13 puntos por encima del conjunto que ahora misma marca la salvación sobre el descenso. Los de Jesule no hicieron un buen encuentro pero la fe a la que se agarraron les hizo creer en el triunfo.

No fue un buen partido del Conil, que estuvo a merced de su rival en casi todo en el primer periodo menos en el resultado. El Tomares llevaba el mando y sometía a su adversario, aunque no tomaba ventaja hasta la transformación de un penalti en la segunda parte.

Lo más positivo de los conileños es que no dejaron de creer hasta que en el tramo final José Cruz anotó el empate. Y ya en el 90’, el goleador Saúl Romero puso rúbrica a un 1-2 que deja en una situación ideal a los jandeños.

El próximo fin de semana nueva salida del Conil, esta vez para hacer frente a un apasionante derbi en el feudo del Chiclana CF.