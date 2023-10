Los estadios españoles donde se jugará el Mundial 2030

El miércoles 4 de octubre se conoció que España acogerá el Mundial 2030 junto con las vecinas Marruecos y Portugal. Será una edición novedosa porque además Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán los tres partidos inaugurales en conmemoración del centenario de esta atractiva cita que se celebra cada cuatro años. El último Mundial, disputado en Catar entre noviembre y diciembre de 2022, lo ganó Argentina tras imponerse por penaltis a Francia en la gran final.

Después de esos tres primeros encuentros en Sudamérica, el resto del Mundial 2030 se desarrollará entre España, Marruecos y Portugal y será en España donde se disputen la mayor parte de los partidos. España y Portugal ya lo intentaron de manera conjunta sin éxito para la cita de 2018, que se desarrolló en Rusia. En esta ocasión sí ha cuajado una propuesta que fue ganando peso en los últimos años.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llevaba tiempo trabajando en la candidatura que por fin recibe el visto bueno de la FIFA pese a la reciente crisis desatada tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

La RFEF dio a conocer hace más de un año los 15 estadios distribuidos por el territorio español elegidos para poder albergar encuentros del evento mundialista: Balaídos (Vigo), Riazor (A Coruña), El Molinón (Gijón), San Mamés (Bilbao), Reale Arena (San Sebastián), La Romareda (Zaragoza), Camp Nou (Barcelona), RCDE Stadium (Barcelona), Cívitas Metropolitano (Madrid), Santiago Bernabéu (Madrid), Nuevo Mestalla (Valencia), Nueva Condomina (Murcia), La Rosaleda (Málaga), La Cartuja (Sevilla) y Gran Canaria (Las Palmas).

No son pocos los estadios que necesitan obras para adaptarse a las exigencias de un Mundial. No todos los elegidos de manera inicial entrarán en la lista definitiva porque España, aunque será la sede principal, compartirá la celebración del evento con otros dos países. De hecho, es más que posible que los estadios de Las Palmas, Zaragoza, Valencia Vigo y A Coruña no alberguen partidos.

La FIFA es muy estricta con el aforo, por eso hay muchos estadios que no han tenido posibilidades de optar a los partidos. El mínimo que exige es de 40.000 espectadores, 60.000 para las semifinales y 80.000 en el caso de la gran final, que podría disputarse en el Santiago Bernabéu aunque aún no hay nada decidido al respecto.