Un duelo de verdades para el San Fernando

Si a primeros de año hubiésemos pensado que la visita a Ceuta no iba a ser, para el San Fernando, más que un mero trámite, nadie nos hubiese llamado iluso. Pero tanto han cambiado las cosas desde que comenzó la segunda vuelta que el encuentro que en la mañana de este domingo disputará el equipo de La Isla ante el cuadro ceutí en el Alfonso Murube (12:00 horas) se nos antoja de los más complicados que disputará el conjunto de Pablo Alfaro lo que resta de temporada.

Y lo será por varios factores. En primer lugar, porque el equipo al que se mide, el Ceuta, se ha erigido como el mejor equipo del grupo en todo lo que llevamos en la segunda vuelta, donde ha cosechado 21 de los 27 puntos que ha disputado, donde lleva la friolera de nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota y eso ha hecho que, en la actualidad y hace varias jornadas, haya abandonado el farolillo rojo, con la clara intención de ser uno de los equipos con más garantías de salvar la categoría, cuando el 15 de enero solamente contaba con 7 puntos en su haber y estaba defenestrado.

Otro de los factores importantes es porque el cuadro caballa se ha encargado, concienzudamente, de calentar el partido cuan final fuese y el Alfonso Murube, que por primera vez acogerá público en todas sus gradas, se vestirá de fiesta para que los suyos, como era de esperar, se vuelquen con el equipo, se logre una victoria e, incluso se alcance a su rival en números en la tabla clasificatoria lo cual podría condenar al San Fernando a ocupar su lugar en las posiciones de descenso.

Todo ello ha hecho que el partido del mediodía sea especial, significativo, importante y vital, en un duelo de verdades, de equipos que han mostrado una clara recuperación de los momentos malos vividos durante la temporada, los cuales han dejado atrás y afrontan los partidos con otro carisma.

Y es que el equipo de Pablo Alfaro no le va a los de José Juan Romero, a la zaga. Los isleños han encontrado el rumbo a la campaña y, olvidando lo que ocurrió el pasado domingo ante el Unionistas de Salamanca, la flecha de los azulinos va hacia arriba. Cabe no olvidar que los isleños se han convertido esta temporada en verdaderos romperachas y a equipos como el Real Madrid Castilla o el Celta B, contra todo pronóstico les partió de un golpe la evolución que tenían en el campeonato. Ante el Ceuta, por lo tanto, el panorama no es nada nuevo para los de La Isla que, nuevamente, y sorprende que se ponga así, quieren dar el campanazo en su visita a Ceuta.

El grupo está en un pañuelo y, desde el octavo clasificado hasta el último, todos miran de reojo los puntos necesarios para la salvación, por lo que los partidos comienzan a ser a vida o muerte y el que se disputará en tierras caballas no va a ser menos.

En lo deportivo, varias son las bajas que acompañarán a los isleños en el duelo. El técnico maño no podrá contar para el choque con tres de sus defensas casi habituales. Por sanción federativa no han podido viajar ni el lateral derecho, Lanchi, ni el central José Carlos que, en el banquillo el pasado domingo 'forzó' la quinta cartulina para aprovechar su recuperación de la lesión que sufre en el gemelo y volver a la convocatoria libre de amonestaciones.

Por su parte, en cuanto a lesionados se refiere, Rafa Páez, que se tuvo que retirar del encuentro el pasado domingo cuando el choque ante el Unionistas corría por el minuto 22, no podrá ser de la partida.En el apartado positivo, destacar la vuelta a la convocatoria y al once inicial de Farrando que no pudo jugar ante el cuadro salamantino por sanción federativa.

En el Ceuta, el gran momento que atraviesa, después de lograr empatar en la pasada jornada en Córdoba, hace que todos los efectivos con los que cuenta su entrenador, José Juan Romero, estén disponibles para el choque, incluido el defensa central Danese que cumplió en tierras cordobesas su partido de sanción por amonestaciones.

Todo está preparado para un gran duelo, para un partido de necesidades, para un choque donde, el que resulte vencedor, habrá dado un paso de gigantes en busca de sus opciones de salvación, mientras que el derrotado quedará muy mermado y a expensas de otros equipos.