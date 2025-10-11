Duelo de recién ascendidos en Chiclana

La temporada pasada los cara a cara del Chiclana CF y el Dos Hermanas CF 1971 estuvieron marcados por la pelea de estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria, en busca del ascenso que al final obtuvieron ambos. Este curso la historia es distinta y la intención de chiclaneros y nazarenos pasa por estar alejados de los puestos calientes del descenso. El partido se disputará este domingo, 12 de octubre, en el Campo Municipal de Deportes (12:00 horas).

El Chiclana CF viene de obtener un meritorio empate en las instalaciones de El Rosal (1-1), donde plantó cara al Cádiz CF Mirandilla y arañó un punto que le ayuda aún más a creer en lo que hace. El equipo de Alfonso Cortijo estuvo fuerte de cuerpo y mente para sostener las acometidas de un filial que ha empezado fuerte la competición.

La semana en el seno de la entidad chiclanera ha estado marcada por la convocatoria de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), que ha citado para la selección andaluza senior a Dani Guerrero, Sergio Alba y Ángel Martínez, lo que es señal de que las cosas se están haciendo bien.

El Dos Hermanas no está fino fuera de casa, ya que sus dos comparecencias hasta el momento las saldó por el mismo mal resultado (3-1), en el feudo del Cádiz CF Mirandilla y en el del Atlético Central, por lo que está siendo su asignatura pendiente hasta el momento.