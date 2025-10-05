El derbi entre Cádiz CF Mirandilla y Chiclana acaba en tablas (1-1)

El Cádiz CF Mirandilla y el Chiclana CF empataron (1-1) en un interesante derbi marcado por los numerosos ex cadistas en las filas del equipo blanco. Los dos goles se produjeron en una apasionante primera parte en la que Ángel Martínez hizo un golazo, al que respondió Niza con otro tanto desde el punto de penalti.

El encuentro comenzó con un golpe inesperado. En el minuto 5, el conjunto de Alfonso Cortijo se adelantó con un golazo de Ángel Martínez, que aprovechó un saque de esquina botado por Carri para enganchar una volea imparable desde el borde del área, imposible para David Pérez y que limpió la escuadra izquierda de la portería de este.

A pesar del severo golpe, el Cádiz CF Mirandilla tomó el mando del partido desde una clara posesión del esférico y tratando de meter al adversario en su campo. Hubo opciones para fijar las tablas, que llegaron a las puertas del descanso. Luis Simón fue derribado en el área y el colegiado decretó una pena máxima que transformó Niza.

En el segundo periodo, el filial del Cádiz CF jugó más abierto tratando de colgar balones desde los extremos para buscar a los especialistas por arriba, si bien el Chiclana CF respondió con eficacia para evitar que se le escapara el premio del punto en un campo complicado.

Este resultado deja al filial amarillo en la zona alta aunque cede la primera posición, mientras que los chiclaneros se afianzan en la parte media de la clasificación.

El próximo fin de semana el conjunto cadista visitará al Córdoba B; el Chiclana CF hará las veces de local ante el Dos Hermanas 1971.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF Mirandilla (1): David Pérez, Juan Díaz, Samu Almagro, Mario Vela (Insúa, 74'), Roberto Rosado (Carreira, 82'), Pajarón (Noah, 79'), Raúl López, Ismel Álvarez, Niza, Marlon (Brandon, 65') y Luis Simón (Nico, 65').

Chiclana CF (1): Brian Jaén, Marcos Herrera (Samu, 45'), Maqueda, Cubero (Viciana, 44'), Ángel Martínez, Sergio Alba (Antonio, 82'), Juanito Argudo, Carri, Narváez (Ale Bernal, 45'), Mawi (Javi Pérez, 45') y Dani Guerrero.

Goles: 0-1 (5') Ángel Martínez. 1-1 (39') Nico, de penalti.

Árbitro: García Espejo (cordobés). Amonestó a los locales Mario Vela, Raúl López e Insúa, y a los visitantes Marcos Herrera, Ángel Martínez, Juanito Argdo y Ale Bernal.

Incidencias: Partido de la quinta jornada en el grupo X de Tercera Federación. Campo Ramón Blanco, en las instalaciones de El Rosal. Buena entrada de público.