Diego Botín: "No hemos entendido bien el día antes de la primera prueba"

El capitán de la embarcación española Los Gallos de Sail GP, Diego Botín, ha atendido a los medios de comunicación tras la primera jornada del DP World Spain Sail Grand Prix que se celebra este fin de semana en Cádiz con cierta contrariedad por los errores cometidos en el inicio de la competición, pero con la esperanza de poder revertir esta situación en la jornada del domingo. Así, ha sido tajante al asegurar que "no hemos entendido el día bien antes de empezar la primera prueba y no hemos sabido colocar el barco bien para poder salir foileando de esa primera maniobra después de la primera boya debajo del muro, que es la clave".

Esto provocó que España rápidamente se colocara en la última posición en la primera regata, de la que no consiguió salir. "Es un error grande, pero creo que lo hemos revertido bien. Hemos peleado en las siguientes tres pruebas, hemos conseguido remontar a partir de la salida en todas y eso nos hace estar ahí en la pelea para mañana. Todavía queda mucho por jugar", ha declarado.

En cuanto a las condiciones que el barco español se ha encontrado en el campo de regatas, Botín ha señalado que "era un día muy complicado. Obviamente, a pesar de que no han sido un desastre, no hemos estado finos en las salidas. Sobre todo, en la primera prueba, en la que hemos perdido mucho bajando de los foils y haciendo todo el primer tramo sin volar, que nos ha pasado toda la flota. A partir de ahí, hemos entendido que la prioridad del día era mantenernos volando y creo que hemos hecho un buen trabajo en las tres siguientes pruebas, en las que hemos conseguido buenos puntos que nos hacen estar todavía con opciones".

Con todo, Botín ya tiene puesta la mirada en la jornada del domingo a partir de lo sucedido este sábado. Así, ha explicado que las opciones españolas "van a depender de que tengamos una buena estrategia de ejecución y de conseguir estar en los foils. Si hay condiciones similares a las de hoy, esa es la prioridad con las olas difíciles que hay aquí en Cádiz y el poco viento, ya que es muy difícil quedarse en los foils". A esto ha añadido que "las oportunidades están ahí porque muchos se caen y tenemos que ser de los que aguanten volando todo el día mañana. Queda muchísimo por decidir todavía. Los puntos están muy apretados. Estamos a cinco puntos de los neozelandeses para entrar en la final. Hemos estado en situaciones mucho peores y hemos entrado en la final. La flota está supercomprimida, por lo que con un buen día mañana está todo abierto".

Sobre lo que supone competir en Cádiz, Botín ha reconocido que "es un evento muy especial y a todo el mundo le encanta. Es increíble competir justo debajo de todos los espectadores y el apoyo que recibimos de ellos es inmejorable. Eso nos hace, obviamente, querer hacerlo bien en casa. Cuando va bien, es muy gratificante, así que vamos a analizar bien el día de hoy, ver qué oportunidades podemos tener mañana y vamos a darlo todo, ya que hay opciones".