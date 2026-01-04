Derrota clara del Cádiz CF Mirandilla en Lucena (3-0)

Derrota del Cádiz CF Mirandilla a manos del Ciudad de Lucena, que se impuso 3-0 en un encuentro en el que mostró una clara superioridad. La derrota, la tercera del filial en 16 jornadas, le aleja del liderato, que se pone ahora a cuatro puntos después del triunfo del Bollullos.

El equipo cadista tiró de personalidad en los primeros minutos para buscar la portería del cuadro cordobés, pero después de un par de intentos fue el equipo de casa el que golpeó con autoridad marcando su primer gol en el minuto 7, obra de Rafa Gálvez. Fue un golpe duro para los visitantes, que a pesar de que trataron de mantener el tipo, a la media hora recibieron el segundo, obra de Hugo en una perfecta contra del Ciudad de Lucena.

Quedaba mucho partido pero la diferencia en el electrónico se hizo muy pesada para el filial del Cádiz CF, que trataba de no ser un 'muñeco roto' en manos del equipo lucentino para que no se elevara a tres la diferencia en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Francisco Cordero 'Rubio' puso mayor atención en labores defensivas para, a partir de ahí, tratar de buscar la portería rival. Fue un segundo periodo igualado y con escasas ocasiones, hasta que Ale Benítez, a falta de ocho minutos para el 90', acertó a poner rúbrica al definitivo 3-0.

Al igual que le sucedió contra la Balona (0-4 en El Rosal), otro 'gallito' del grupo pasa por encima del Cádiz CF Mirandilla que, sin embargo, en la última jornada del año dio buena cuenta del Bollullos (3-0), actual líder. Como dato inquietante para el filial, apuntar que ha recibido nueve goles en los últimos cuatro encuentros.

El próximo fin de semana la escuadra gaditana hará las veces de local ante el Tomares, equipo de la zona baja que esta jornada goleó al Coria (5-0).