La Balona pasa por encima del Cádiz CF Mirandilla (0-4)

El trigoleador Pepe Rincón festeja el tercero de sus tantos con la grada del Ramón Banco en familia.

La Real Balompédica Linense logra una espectacular e incontestable victoria que le relanza en la pelea por la primera plaza. Los albinegros han vencido nada menos que 0-4 en el campo del Cádiz CF Mirandilla, que hasta el momento de iniciar la contienda era líder y se mantenía invicto.

Los de David Sánchez se han mostrado como un equipo, serio, compacto y han tenido en Pepe Rincón a su estrella, ya que el jerezano ha anotado un hat-trick.

Los de La Línea, que se mostraron superiores desde el pitido inicial, llegaron ya al descanso con ventaja. En el 27' Pepe Rincón hizo el 0-1. La única oportunidad clara del conjunto de casa fue un disparo de Sergio Niza en un mano a mano con Antonio Hermosín, que se fue al palo.

Tras el descanso los albinegros supieron esperar su momento. En el 72' llegó el 0-2 y en pleno desconcierto local, uno más tarde Pepe Rincón firmaba su hat-trick.

A partir de ese momento el Cádiz CF Mirandilla bajó los brazos y la Balona pudo ampliar su ventaja en el 92 en un mano a mano de Lanzini, que permitió que Fer Pérez le arrebatase el balón de los pies. Dos después sí que llegó el cuarto, en un remate de Cascajo. Inmedatamente después la árbitro del encuentro decretó su final.

A la espera de que se celebre esta tarde (17:30) el encuentro entre el Ciudad de Lucena y el Sevilla C la Balompédica asciende a la tercera plaza de la clasificación del grupo X de Tercera Federación. En cualquier caso, acabará el fin de semana en puesto de play-off, aunque seguirá a seis puntos del líder, el Bollullos, que le arrebata la primera plaza al filial cadista tras vencer 0-1 en Tomares.