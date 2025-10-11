El derbi entre el Pastora y el CD San Fernando se juega este lunes

Llega la cuarta jornada de Liga en el grupo 2 de Tercera Andaluza y el CD San Fernando 1940 hace frente a otro derbi isleño que en esta ocasión le mide al CD Pastora 1966. Aunque el equipo azulino hace las veces de visitante, se ha acordado que el duelo se dispute en el Iberoamericano de Bahía Sur, por lo que se registrará una gran entrada.

El encuentro se disputará este próximo lunes, día 13 de octubre, a partir de las cinco la tarde aprovechando que la fiesta nacional del domingo 12 se traslada a ese día.

El conjunto de Jaime Bugatto ha logrado el pleno de victorias, tres de tres, después de vencer de forma clara al San Fernando Atlético, al Federico Mayo y al Racing Portuense B, por lo que ahora busca su cuatro triunfo en duelo con sabor puro a La Isla al que asistirán muchos espectadores.

El Pastora 1966 no ha tenido un buen inicio de campeonato porque solo ha sumado un punto de nueve posibles, y precisamente la cita contra el renacido CD San Fernando no parece el mejor momento para tratar de reaccionar.