El San Fernando arrasa al filial del Racing Portuense (9-0)

Los azulinos celebran uno de los goles ante la felicidad de su afición.

El CD San Fernando 1940 continúa con su imparable progreso en una Liga que se le viene pequeña y consiguió ante el Racing Portuense B su tercera victoria consecutiva, asentándose en lo más alto de la clasificación del grupo 2 de Tercera Andaluza.

El equipo isleño dio buena cuenta del joven conjunto de El Puerto al que endosó un nueve a cero que poco dice de la historia de un partido donde los de Jaime Bugatto fueron tremendamente superiores desde el pitido inicial, lo que se fue plasmando a base de goles.

Pedro Carrión volvió a marcar y en esta ocasión hizo un 'hact-trick', mientras que Olmedo consiguió dos tantos y el resto de los goles azulinos los anotaron Chust, Legupín, Montero y Unai, que cerró la goleada con un impresionante tanto muy aplaudido por los espectadores.

Los isleños han conseguido en tres jornadas la friolera de 16 goles y los 3.070 aficionados que se dieron cita en el Iberoamericano de Bahía Sur convirtieron el partido en una auténtica fiesta.

El próximo fin de semana el CD San Fernando 1940 visitará la localidad de Paterna para enfrentarse al CD Rivera, un club histórico dentro del fútbol provincial.