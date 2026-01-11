Delirio final para el Chiclana CF, que vence 2-1

Un lance del partido entre el Chiclana y el Atlético Onubense.

El Chiclana CF tuvo que aguardar al penúltimo suspiro para obtener una victoria, 2-1 sobre el Atlético Onubense, que le asoma con descaro a la zona de play-off del grupo X de Tercera. El equipo de Alfonso Cortijo acumuló méritos para vencer, pero ese triunfo se hizo de rogar.

El Atlético Onubense se adelantó en el marcador con un tanto del ex cadista Paco Cantal en los primeros minutos de la segunda parte en el Municipal de Chiclana.

La polémica estuvo también servida. En el 56', Carlos Hidalgo, colegiado del encuentro, pitó penalti a favor del Atlético Onubense peroal final hubo bote neutral. Después, el filial también pudo aumentar la renta con una buena ocasión en la salida de un córner, pero finalmente sería Adrián quien hizo el empate del Chiclana CF en un córner.

El equipo de casa se creció para superar al filial y de esa forma Mawi, en el 89', pondría el 2-1 final ante el delirio de todo su equipo y los aficionados.

Ficha técnica

Chiclana CF (2): Brian, Marcos Herrera, Samuel, Jaime, Cubero, Álex Bernal (Antonio Rodríguez), Carri, Maqueda, Lácida (Adrián/Haberlein), Mawi y Dani Guerrero.

Atlético Onubense (1): Mario Jiménez, Sergi Montalbán, Óscar Romero, Isra Contioso (Hugo), Adán Benítez, Cachorro, Matías, Robert García, Albajara (David Muñoz), Pecellín (Alcaide) y Paco Cantal.

Goles: 0-1 (52') Paco Cantal. 1-1 (76') Adrián. 2-1 (89') Mawi.

Árbitro: Carlos Hidalgo. Amonestó a Mawi, del Chiclana; y a Adán Benítez, Paco Cantal, Óscar Romero, Albajara y Contioso, por parte del Atlético Onubense.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 del grupo X de Tercera RFEF disputado en el Municipal de Chiclana.