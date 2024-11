Dani Mori tiene fe ciega en el San Fernando

Sin necesidad de hacer un análisis en profundidad, es un hecho evidente que Dani Mori, el nuevo entrenador del San Fernando CD, tiene por delante una dimensión de trabajo muy importante. La derrota ante el Xerez DFC (0-1) ha sido otra prueba manifiesta de que la caída del equipo no para, que la herida no cesa de sangrar para desesperación de todo el entorno de los azulinos.

Después de su adverso estreno en el derbi disputado en el Iberoamericano de Bahía Sur, el técnico del San Fernando ha dejado las primeras impresiones en la rueda de prensa y en la tertulia de los lunes en la que estuvo presente Diario de Cádiz.

"Hay mucho trabajo por delante. Vemos la realidad de un equipo en la competición", explicaba en primer lugar el preparador de la escuadra isleña, que apela a apretar los dientes y trabajar a la espera de resultados cuanto antes. "Nos queda mucho para igualarnos al resto de equipos, pero hay que sacar resultados ya. Creo que progresivamente iremos viendo al mejor San Fernando".

Dani Mori repasaba su estreno en el banquillo del San Fernando sin poner paños calientes. "No hicimos un buen partido, no estuvimos bien y nos toca hacer autocrítica. Estamos analizando y viendo cómo sacar rendimiento a los futbolistas. Hay que empezar a ganar ya", reiteraba antes de agregar que "el otro día fuimos igualados en llegadas y balones al área, pero ellos fueron más efectivos". "Debemos tomar decisiones en el campo en mejores condiciones".

El entrenador del cuadro azulino insiste en el mensaje. "Tenemos que trabajar muchísimo porque la confianza no viene sola. Tenemos buenos futbolistas que han rendido bien en otros sitios. Ahora tenemos que ver dónde es bueno cada uno, y para eso está el trabajo diario. Que ellos -los jugadores- se vean fuertes y se puedan igualar a los equipos de la categoría".

Las soluciones son variadas, si bien Mori cree que "hay que tirar de trabajo y de calidad; tener capacidad y subir el punto de intensidad". "El otro día cuando parecía que el partido se igualaba, llegó el gol de ellos en una pérdida en la zona de tres cuartos. Faltó contundencia y no corregimos bien el contragolpe. Y así llegan las dudas que se le vieron al equipo en el campo. Debemos trabajar y meterle la intensidad que entendemos nosotros. Es el momento de que tengamos esa exigencia y profesionalidad porque los jugadores están deseosos de que llegue eso".

El mes de enero está a la vuelta de la esquina y se abrirá la ventana de fichajes. Dani Mori no quiere centrar la atención en ese apartado. "Si más adelante pueden venir refuerzos, vendrán. Pero sería injusto decirlo ahora porque los que estamos aquí debemos sacar esto adelante. Llegará el momento de esos refuerzos, pero todos tendrán la oportunidad y luego se tomarán las decisiones. Hay muchos futbolistas de esta plantilla que me hubiera llevado a equipos anteriores en los que he estado. Para mí, tenemos buenos futbolistas que están rindiendo por debajo de sus posibilidades", finalizaba.