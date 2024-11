El San Fernando no cierra la sangría ni con la llegada de un nuevo entrenador

No hace bueno ni el dicho que ‘a entrenador nuevo, victoria segura’. El San Fernando se desangra, no consigue encontrar el rumbo de la categoría y, lo que es peor, está viendo como su afición está pasando de sentirse preocupada a estar pasiva y así se recibió un nuevo varapalo esta temporada, la séptima derrota en los últimos nueve partidos y el caer en un derbi provincial ante el Xerez DFC (0-1), que celebró, con sus mil doscientos seguidores en la gradas, la consecución de una victoria ante un rival que, en teoría, tenía que ser temible y que, por el contrario, no es más que un equipo aterrado por las circunstancias.

Se buscan culpables, ese es el deporte favorito en estos momentos, pero lo cierto es que la sangría continúa, que la herida se abre más y más por jornada que pasa y que la realidad ya supera a la ficción y esa realidad no es otra que hay que salvar, como sea, la categoría, salir del descenso y buscar la fórmula para que la campaña no se convierta en una verdadera catástrofe.

A los isleños no les vale ni con la ilusión de un nuevo inquilino en el banquillo. Es bien cierto que en el debe se puede anotar que los de Dani Mori, al menos en la primera mitad, mostraron otras hechuras, otra entidad. Pero no es menos cierto que con el paso de los minutos, y mucho más tras el tanto de Juan Andrés Gómez, todo se diluyó, todo se fue al traste, todo quedó en el limbo. Y es que la capacidad de reacción de este grupo, a día de hoy, es nula, inexistente.

El derbi se lo llevó el equipo que mejor supo leer el partido, el equipo que es consciente de la categoría en la que milita. Y es que viene siendo de manual el concienciarse que se está en una categoría donde los que ganan lo hacen porque saben que hay que trabajar al 200 por cien y que no vale florituras, que vale marcar, llegar y pegar y eso lo tiene el Xerez, que viene de Tercera RFEF bien aprendido. Solo tuvo que ponerlo en práctica.

Con esto, Dani Mori puso lo que tenía entre las manos pero con otra organización y el técnico asturiano, en su debut, colocó un claro 4-4-1-1, casi típico, con cuatro defensas, otros cuatro por delante, un media punta y un hombre fijo arriba. No inventó nada, esperando que con el paso de los días y de las jornadas se pueda ver lo que pretende el nuevo mandatario del equipo azulino.

San Fernando y Xerez DFC comenzaron dubitativos, quizás expectantes de donde podía ir el encuentro y lo cierto es que esa expectación se registraba en los asistentes al encuentro, quizás esperando un cambio radical de lo que se había ofrecido hasta el momento.

Pero pasaban los minutos y no ocurría nada salvo un susto de los foráneos en el 9 en un disparo de Rafa Parejo que se estrellaba en el travesaño y un centro de Álex Macías por la izquierda que se envenenaba con el fuerte viento de levante reinante y ponía en apuros al exazulino Matías Mingo en el 20’.

Es lo que daba de sí una primera mitad que terminaba con un susto tremendo en un remate de Abraham a bocajarro que se encontraba con la respuesta de De la Calzada, segundos antes de que el primer acto del choque expiraba.

En la segunda mitad, curiosamente cuando parecía que el San Fernando le cogía el tono al partido y estaba, posiblemente, más cómodo en él, aunque las ocasiones de Manny, en el 58’ y Yerai en el 64’ no habían sido del todo claras, llegó el tanto del cuadro jerecista que vino, de nuevo, acompañado de la pasividad defensiva isleña en el remate plácido de José Andrés Gómez a centro del recién incorporado Pepe Rincón.

Los isleños agacharon la cabeza y, si bien es verdad de que gozaron en el tiempo de descuento de la mejor ocasión en un disparo con intención de Julio Iglesias que despejó Matías Ramos y donde Airam Cabrera con todas las posibilidades del mundo lanzó al muñeco que esta ocasión era Hugo Carrillo que aguardaba en la línea de su portería, los algo más de 20 minutos que quedaban tras encajar el tanto, fue un quiero y no puedo de los de La Isla que se meten de lleno en descenso, que no levantan cabeza y que mucho tendrán que coser la herida para no desangrarse por la misma.

Ficha técnica

San Fernando CD (0): De la Calzada, Carmona, Álex Cortijo, Germán, Álex Macías (Vidal, 72’), Dani García, Arnedo (Gomila, 72’), Kike Carrasco (Yerai, 55’), Javi López (Manny, 45’), Julio Iglesias y Rubén Enri (Airam Cabrera, 55’).

Xerez DFC (1): Matías Ramos, Marcelo, Antonio Oca, Hugo Carrillo, Beny, Rafa Parejo, Álvaro Martínez (Espinar, 77’), Ilias (Jacobo, 55’), Beto (Pepe Rincón, 66’), Abraham (Castroviejo, 46’), Juan Andrés Gómez (Carri, 83’).

Árbitro: García Rubio (castellano-manchego). Mostró cartulinas amarillas a los locales; Kike Carrasco y Yerai, mientras que por parte jerecista la vieron; Marcelo y Beto.

Gol: 0-1 (68’). Pepe Rincón se interna por la derecha y centra abajo para que Juan Andrés Gómez marque a placer sin oposición alguna.

Incidencias: Unos 3.500 espectadores aproximadamente en el Iberoamericano de Bahía Sur, 1.200 llegados desde la localidad jerezana. Terreno de juego en perfectas condiciones. Tarde-noche desapacible con fuerte viento de levante.