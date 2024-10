Copa del Rey: precios de las entradas del partido Chiclana - Osasuna y aumento del aforo del Municipal

Las casi 6.000 personas que llenaron el Campo Municipal de Deportes el año pasado en el duelo ante el Villarreal podrían verse superadas el próximo 30 de octubre cuando el Chiclana reciba al Osasuna a partir de las 19:00 horas (siete de la tarde) en el choque correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. A la gran expectación que el encuentro ha generado en la ciudad -mayor, incluso, que la de la temporada anterior-, se unen las numerosas peticiones que están llegando desde Navarra.

“El Atlético Osasuna nos ha solicitado 200 entradas, pero, además, nos siguen llegando solicitudes de aficionados rojillos que también nos están pidiendo más”, señala el presidente chiclanero, Juan Luis Rojo, que hace un llamamiento al aficionado local para que no se pierda un partido histórico contra un rival de Primera División. “Esta semana pondremos las entradas a la venta, tanto en las instalaciones del Municipal como en varios establecimientos. Sabemos del mucho interés que ha despertado el choque, por lo que pediría a quien quiera asistir que adquiriese su entrada cuanto antes. El año pasado, desgraciadamente, no pudimos atender tanta demanda y tuvimos que decir que no había más entrada a bastantes seguidores que llegaron a última hora”.

Desde la entidad de la calle Goya, no obstante, se tiene preparado un aumento del aforo, superando los casi 6.000 del año pasado. Además de en los fondos, se colocarían gradas supletorias en la zona de Preferencia. Con todo, incluso con este aumento de capacidad, el Municipal podría quedarse de nuevo pequeño, de ahí la llamada de atención del presidente.

La escuadra de Alfonso Cortijo, además, está ilusionando de nuevo a su afición y no ha cortado su buen inicio de temporada. El año pasado, una vez que se conoció el enfrentamiento ante el Villarreal, el equipo entró en una sorprendente crisis, que le llevó a alejarse de los puestos de cabeza y provocó incluso al cese del técnico.

Esta temporada, no obstante, el primer choque que los de Cortijo han jugado una vez realizado el sorteo, en el campo de Los Barrios, se saldó con triunfo blanco por 1-3. En la actualidad, el Chiclana ocupa la tercera plaza (posición de ascenso), igualado a puntos con Castilleja y Dos Hermanas. El próximo encuentro le enfrentará precisamente al líder, el Castilleja, en el Campo Municipal de Deportes.

La directiva chiclanera ha fijado también los precios de las entradas para el partido ante Osasuna que, básicamente, serán los mismos que ante el Villarreal.

La entrada general tendrá un precio de 25 euros. Para abonados y alumnos de la Escuelas del Chiclana CF y Sancti Petri, serán 20 euros.

En cuanto a Tribuna, su coste será de 60 euros (50 para abonados). Los abonados podrán sacar una sola entrada por abono.