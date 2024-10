Copa del Rey: una goleada anticipa la nueva gran fiesta futbolística de Chiclana (4-0)

Afición, presidente, cuadro técnico, jugadores… todos pletóricos. El Chiclana ha logrado, por segundo año consecutivo, medirse a un Primera en la Copa del Rey al golear 4-0 al Melilla CD. Lo que no había logrado en 74 años de historia lo ha conseguido dos veces en uno. Todos son hermosos recuerdos del choque ante el Villarreal: lleno a reventar con casi 6000 espectadores; fiesta en la grada; ambiente deportivo como no se recordaba hacía años en Chiclana; excelente organización por parte de un club no acostumbrado a partidos de tanto nivel; notables beneficios económicos para la entidad blanca…

Este jueves es el sorteo. Cualquier rival es bueno, será un Primera, pero hay contrincantes que, de tocarle al Chiclana, supondría una fiesta deportiva sin parangón: Atlético de Madrid, Betis, Sevilla… y, por supuesto y ante todo, el Cádiz (se tiene en cuenta la temporada 23-24, de ahí que la escuadra amarilla cuente como equipo de Primera en el sorteo). A la entidad del rival se supedita que el partido se juegue en el Municipal o haya que buscar un recinto cercano de mayor aforo. El encuentro se disputará el 29, 30 o 31 de este mes.

Todo ello lo logró el Chiclana tras superar al Melilla CD con comodidad. Un encuentro que, más allá de la clasificación del club blanco, se recordará por un parón de hora y media por un corte de luz que se produjo cuando restaban nueve minutos más descuento para finalizar el choque. Tras la incertidumbre de si el partido se podría reanudar, finalmente el choque concluyó cuando restaban dos minutos para las doce de la noche.

Partía como favorito el Chiclana, pero tanto había en juego que no confirmar esta presunta superioridad hubiera supuesto un golpe muy duro. Los blancos salieron concentrados y la grada, consciente de todo ello, alentó desde el minuto uno.

Los primeros minutos mostraron a un Chiclana mejor asentado en el terreno de juego y con clara superioridad técnica. El balón era de los locales y el Melilla lo fiaba todo a una defensa muy adelantada que intenta dejar en fuera de juego a los jugadores de vanguardia locales, estrategia que, obviamente, suponía enormes riesgos.

Los blancos mostraron su fortaleza ofensiva con un entonado Mawi en banda izquierda. A los diez minutos, un centro suyo fue rematado por Sergio y la gran intervención de Jesús evitó el primer tanto. Tres minutos más tarde, un lanzamiento cruzado de Guerrero se fue fuera por poco.

A partir de ahí, y durante un cuarto de hora, los visitantes hicieron caer una y otra vez a los locales en fuera de juego. Con las líneas muy juntas, dejaban jugar al Chiclana, pero los de Cortijo no creaban peligro.

DOS GOLES EN DOS MINUTOS

Y ese periodo en que no pasaba nada estábamos cuando el Chiclana hizo valer su superioridad técnica, conjunta e individual, y en dos minutos decidió la eliminatoria. Caballero, en el 34, hizo el primer tanto con un gran remate desde el área grande; Dani Guerrero, dos minutos más tarde, ampliaba la ventaja local. La diferencia sobre el césped se trasladaba al marcador.

Tras el descanso, el Melilla salió más ofensivo, lo que comportó que llegase con relativo peligro a la meta de Reguero, pero, al tiempo, supuso asumir un obligado riesgo que presagiaba consecuencias, dado los importantes espacios que dejaba. Y eso, ante un Chiclana superior, era cuestión de tiempo. Y no fue demasiado. A los siete de la reanudación Argudo, de certero disparo desde el borde del área hizo el tercero.

Cortijo refrescó el equipo con cambios. Al Chiclana le quedaba una superioridad más, la física, la de un equipo mucho más rodado que el melillense, que solo ha jugado un encuentro oficial. Los blancos, además, han rotado en gran medida a sus jugadores, en una inteligente estrategia de Cortijo que le está dando excelente resultado.

El cuarto pudo llegar cuando Guerrero, a bocajarro, estrelló el balón en Jesús en el minuto 64. Eran momentos en que los locales tocaban el esférico con comodidad, el Melilla seguía con las filas adelantadas, por lo que en cualquier momento podía llegar el cuarto. Y esas estaba el choque cuando un corte en el suministro eléctrico dejó el Municipal a oscuras en el minutos 36 del segundo periodo.

Tras la larga espera de más de una hora, se jugó el tiempo restante. Los pocos aficionados que quedaban en la grada festejaron la clasificación y el cuarto tanto local, obra de Pascual, que certificaba la clara superioridad de los de Cortijo. Los gritos de “sí, sí, sí, la Copa ya está aquí” y un muy deportivo “Melilla, Melilla, Melilla”, reconociendo el esfuerzo de los visitantes cerraron la jornada. Y menos mal, porque dos minutos después de terminar el choque… la luz se fue nuevamente y volvió a dejar el Municipal a oscuras.

FICHA TÉCNICA

Chiclana: Reguero, Samuel, David, Jaime, Benítez, Caballero, Sergio, Argudo (Pecci, 56), Dani (Popi, 67), Agustín (Pascual, 67) y Mawi (Natera, 56).

Melilla CD: Jesús, Roberto, Amin (Aomar, 63), Ayoub, Mito, Ussama, Cristian, Ricardo (Hashas, 74), Dosse, Amar y Cebolla.

Goles: 1-0. Minuto 34, Caballero. 2-0. Min. 36, Dani Guerrero. 3-0. Min. 52, Argudo. 4-0 Min. 84, Pascual.

Árbitro: Carlos Agraz Díaz (extremeño). Tarjetas amarillas para los chiclaneros Samuel y Benítez y a Amin y Ayoub por parte melillense.

Incidencias: Municipal de Deportes. Muy buena entrada. Terreno de juego en buen estado a pesar de las lluvias caídas horas antes del encuentro.